«Кудашов был первым в нашем шорт-листе». В «Автомобилисте» рассказали, как выбрали нового тренера

ХК «Автомобилист» в новом сезоне возглавит тренер Алексей Кудашов, со специалистом уже подписан двухлетний контракт. Директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции рассказал, как проходили переговоры.

По словам спортивного функционера, встреча с Кудашовым в Москве состоялась 6 апреля, через три дня после вылета «Автомобилиста» из первого раунда плей-офф. «Когда пришло понимание, что сезон окончен, медлить не хотелось. Было понимание, что многие клубы КХЛ не добились своих задач и будут стремиться к изменениям. А Алексей Николаевич был первым номером в нашем шорт-листе. Мы достаточно быстро договорились о личной встрече, которая длилась, наверное, часа четыре. Мы обсуждали фундаментальные вещи по взаимодействию и наметки по будущему составу команды. По личным качествам, тренерской философии Алексей Кудашов максимально подходит к видению хоккея, которое есть в «Автомобилисте». Надеемся, что он проработает здесь долго, оставит след в истории клуба и, по возможности, поднимет планку достижений еще выше. Желаем ему успехов», – рассказал Максим Рябков.

Директор клуба добавил, что новый состав команды будет формироваться исключительно по желанию тренера. Кудашову готовы предоставить время для воплощения своих идей, однако по умолчанию целью «Автомобилиста» остается завоевания медалей (то есть, проход как минимум в полуфинал Кубка Гагарина – прим. ред.).

Напомним, предыдущий наставник команды Николай Заварухин провел в «Автомобилисте» пять последних сезонов. При нем в 2024 году екатеринбургский клуб добился исторического достижения и завоевал бронзовые медали КХЛ. Но после этого последовали вылеты в первом раунде плей-офф дважды подряд. 7 апреля клуб объявил о расторжении контракта с Николаем Заварухиным, его тренерский штаб был распущен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

