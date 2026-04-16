Четверг, 16 апреля 2026, 15:49 мск

Нападающий Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт с нападающим Ридом Буше по инициативе игрока. Права на хоккеиста закреплены за клубом, сообщает КХЛ.

32-летний американец Рид Буше перешел из «Авангарда» в «Автомобилист» летом прошлого года. В сезоне 2025/2026 он провел за екатеринбургский клуб 43 матча и набрал 42 (17+25) очка. Нападающий был признан лучшим снайпером декабря в Континентальной хоккейной лиге.

В начале февраля перед запланированной паузой в чемпионате (в Екатеринбурге проходил «Матч звезд») Буше покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Через пару недель появились слухи, что игрок вообще перестал выходить на связь с клубом.

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции и в первом раунде плей-офф вышел на уфимский «Салават Юлаев». Серию 1/8 Кубка Гагарина екатеринбуржцы проиграли с общим счетом 2-4.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Метки / ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»