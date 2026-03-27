Пятница, 27 марта 2026, 20:57 мск

«Автомобилист» уступил «Салавату» в Уфе в третьем матче плей-офф

фото: сайт ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» в гостях драматично проиграл «Салавату Юлаеву» в третьем матче 1/8 Кубка Гагарина. Игра в Уфе завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф 2-1, раунд длится до четырех побед.

Первым в матче забил «Автомобилист»: на 8-й минуте Даниэль Спронг резким броском сходу отправил шайбу в ворота соперников. «Салават» ответил спустя несколько минут. Уфимцы получили большинство, и уже по истечении двух минут Шелдон Ремпал поразил ворота Владимира Галкина. Но концовка первого периода осталась за «Автомобилистом»: Сергей Зборовский прицельно бросил от синей линии и забил шайбу.

Вторую двадцатиминутку екатеринбуржцы проиграли. «Салават» забил дважды: в самом начале периода это сделал Девин Броссо, а Владислав Ефремов забил гол «Автомобилисту» в раздевалку. В третьем периоде екатеринбуржцы оказались в роли догоняющих, и сразу сравняли. И вновь екатеринбургскую команду выручил Спронг, который не оставил шансов вратарю «Салавата» Семену Вязовому. Это уже четвертая шайба «летучего голландца» в плей-офф.

При счете 3:3 команды стали действовать более осторожно. Развязка наступила на 58-й минуте матча. «Автомобилист» проиграл вбрасывание, шайбу перехватил Максим Кузнецов, уехал за ворота и бросил с отрицательного угла. Шайба попала в шлем Владимира Галкина и срикошетила в сетку ворот. Времени, чтобы рискнуть и отыграться, у «Автомобилиста» почти не осталось, тем более что на последней минуте екатеринбуржцы схватили сразу два удаления, и доигрывали матч в неравных составах.

Матч №4 серии плей-офф состоится 29 марта также в Уфе. Затем команды переедут в Екатеринбург, чтобы сыграть пятый матч.

Уфа, Валентина Ярославцева

