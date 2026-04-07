Главным тренером «Автомобилиста» стал Алексей Кудашов

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил двухлетний контракт с тренером Алексеем Кудашовым. Ранее специалист работал с московским «Динамо». «Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в «Автомобилисте» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» – говорится в сообщении клуба.

Алексей Кудашов, будучи хоккеистом, выступал на позиции центрального нападающего за российские и зарубежные клубы, а также участвовал со сборной России в чемпионатах мира и Олимпиаде. Тренерскую карьеру начал в 2012 году в качестве ассистента главного тренера подмосковного «Атланта», а позже возглавил эту команду. В 2015-2017 годах работал главным тренером в ярославском «Локомотиве», в 2019-2020 годах возглавлял петербургский СКА, с 2021 по ноябрь 2025 года – московское «Динамо».

В качестве главного тренера Алексей Кудашов дважды становился бронзовым призером Кубка Гагарина (2017 и 2025 годы), в 2024 году «Динамо» под его руководством получило Кубок Континента, став лучшей командой по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Также Кудашов работал в тренерском штабе сборной России (ассистентом в 2017-2019, 2021-2023), в том числе сезон-2019/2020 провел в качестве главного тренера национальной сборной. В числе его достижений со сборной России – серебряная медаль Олимпийских Игр 2022 года в Пекине и бронзовая медаль Чемпионата мира – 2019.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube