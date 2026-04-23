«Он подвел клуб, тренера и болельщиков», – директор «Автомобилиста» высказался о ситуации с Ридом Буше

Директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков прокомментировал ситуацию, которая сложилась с самым дорогим игроком команды Ридом Буше. Американский легионер покинул расположение клуба в конце января и не вернулся. К началу плей-офф его имя исчезло из раздевалки, а после окончания сезона клуб расторг контракт с Буше по инициативе игрока.

«Мое частное мнение: человек подвел клуб, подвел тренера, подвел болельщиков. Я понимаю, что есть обстоятельства, которые заставили игрока совершить эти действия. Судить его, наверное, не стоит. Там реально семейные причины. Можно ли было найти другой выход? Наверное, можно, было бы желание. Но комментировать эту ситуацию я не имею права. Все обстоятельства лучше уточнить у игрока или его агента. Мы предприняли юридические шаги, чтобы клуб мог получить какой-то профит из сложившейся ситуации», – отметил Рябков на итоговой пресс-конференции.

Рид Буше был самым высокооплачиваемым игроком «Автомобилиста» в сезоне 2025/2026. По данным издания «Спорт-Экспресс», его годовая зарплата по контракту составляла 90 миллионов рублей. Однако его внезапный «отпуск» клуб не оплачивал. Всего за «Автомобилист» 32-летний хоккеист провел 43 матча, в которых набрал 42 (17+25) очка. Нападающий был признан лучшим снайпером декабря в Континентальной хоккейной лиге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

