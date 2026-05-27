Из «Автомобилиста» уходит лучший бомбардир команды

Нападающий Стефан Да Коста покидает ХК «Автомобилист». Французский хоккеист провел в екатеринбургской команде шесть сезонов и неоднократно становился лучшим бомбардиром, принимал участие в Матче звезд КХЛ.

«Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию», – сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

В клубе добавили, что в джерси «Автомобилиста» Стефан провел 368 матчей КХЛ, забросил 112 шайб, отдал 203 результативные передачи и заслуженно пользовался любовью болельщиков. Вместе с «Автомобилистом» Да Коста в сезоне 2023/2024 дошел до седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина и завоевал бронзовую медаль.

Напомним, в апреле в хоккейном клубе произошла смена главного тренера. Вместо Николая Заварухина, который руководил командой с 2021 года, пост занял Алексей Кудашов. После этого директор «Автомобилиста» сообщил, что состав команды кардинально изменится.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

