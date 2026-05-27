российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Из «Автомобилиста» уходит лучший бомбардир команды

Фото: ХК «Автомобилист»

Нападающий Стефан Да Коста покидает ХК «Автомобилист». Французский хоккеист провел в екатеринбургской команде шесть сезонов и неоднократно становился лучшим бомбардиром, принимал участие в Матче звезд КХЛ.

«Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию», – сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

В клубе добавили, что в джерси «Автомобилиста» Стефан провел 368 матчей КХЛ, забросил 112 шайб, отдал 203 результативные передачи и заслуженно пользовался любовью болельщиков. Вместе с «Автомобилистом» Да Коста в сезоне 2023/2024 дошел до седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина и завоевал бронзовую медаль.

Напомним, в апреле в хоккейном клубе произошла смена главного тренера. Вместо Николая Заварухина, который руководил командой с 2021 года, пост занял Алексей Кудашов. После этого директор «Автомобилиста» сообщил, что состав команды кардинально изменится.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / ХК «Автомобилист»

Хоккеисты поздравили выпускников гимназии № 212 с Последним звонком (ФОТО) / Как изменится «Автомобилист» в новом сезоне – ответы руководства клуба / «Кудашов был первым в нашем шорт-листе». В «Автомобилисте» рассказали, как выбрали нового тренера / «Он подвел клуб, тренера и болельщиков», – директор «Автомобилиста» высказался о ситуации с Ридом Буше / Нападающий Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт / Главным тренером «Автомобилиста» стал Алексей Кудашов / «Автомобилист» уволил главного тренера Николая Заварухина / «Автомобилист» проиграл «Салавату» первый раунд и вылетел из плей-офф

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,