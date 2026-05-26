Хоккеисты поздравили выпускников гимназии № 212 с Последним звонком (ФОТО)

Нападающие хоккейного клуба «Автомобилист» Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов сегодня встретились с выпускниками екатеринбургской гимназии № 212. Игроки приняли участие в торжественной церемонии Последнего звонка, поздравили ребят с окончанием учебы, а также вручили подарки от клуба. Среди выпускников гимназии оказалось много хоккейных болельщиков, причем некоторые из них посещают не только домашние, но и выездные матчи МКХ «Авто» и ХК «Автомобилист».

«В первую очередь хотим вас поздравить с первым шагом во взрослую жизнь. Год назад мы еще стояли на вашем месте. Сегодня – вы. Первое, что хотим пожелать – дальнейших успехов в вашей карьере, на вашем пути, и чтобы у вас всегда все получалось, – обратился к выпускникам Дмитрий Исаев. – Во время моего выпускного была интересная программа, мы попрощались со всеми учителями, со всеми одноклассниками и пошли во взрослую жизнь. Во время торжественной части мы с моим классом пели песню «Выпускной» Басты, я это очень хорошо запомнил. А сразу после выпускного бала мы пошли тренироваться».

В сезоне 2025/2026 молодые игроки сыграли за все три команды системы екатеринбургского хоккейного клуба – в «Автомобилисте» в КХЛ, в «Горняке-УГМК» в ВХЛ и в «Авто» в МХЛ. Вместе с «Авто» Исаев и Гашилов стали бронзовыми призерами Молодежной хоккейной лиги.

Напомним, частная гимназия № 212 работает с 2008 года. В образовательной программе гимназии заложены несколько профильных направлений: иностранные языки, математика, экономика, право, биология. Гимназия активно сотрудничает с ведущими университетами страны и с научно-исследовательскими организациями. Так, внедряя углубленную подготовку по математике, гимназия является площадкой Института системно-деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон, (Москва). Партнерские отношения выстроены с МГИМО, университетом «Иннополис», Высшей школой экономики, Уральским федеральным университетом. Гимназия работает как региональная площадка всероссийских олимпиад «Изумруд», «Наше наследие», «Высшая проба», «Миссия выполнима», Innopolis Open.

В новом учебном году в квартале Екатеринбург-Сити на улице Октябрьской революции откроется новое пятиэтажное здание гимназии № 212 на 280 учащихся. Сегодня образовательное учреждение проводит дополнительный прием учащихся в 1-10 классы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

