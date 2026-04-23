Как изменится «Автомобилист» в новом сезоне – ответы руководства клуба

Хоккейный клуб «Автомобилист» ждут большие перемены после разочаровывающего окончания сезона 2026 года.

«Новый День» приводит самые интересные цитаты из итоговой пресс-конференции директора клуба Максима Рябкова.

Состав команды кардинально изменится

«Костяк команды, который завоевал бронзу, нуждается в реформировании. Нужно новое издание «Автомобилиста», поэтому будут масштабные изменения. Они будут соответствовать взглядам нового тренера команды Алексея Кудашова. С некоторыми игроками – вратарь Евгений Аликин, нападающий Максим Денежкин – контракты уже продлены. С некоторыми людьми мы расстанемся по истечению срока контрактов, кого-то коснется трансферная история. Произойдут перемены в легионерской бригаде клуба. По формированию состава тренерского штаба выдан карт-бланш Алексею Кудашову. По паре позиций в штабе еще нет определенностей, поэтому пока не даем официальной информации», – сообщил директор клуба.

Хоккеисты не были в зоне комфорта

Журналисты на пресс-конференции отметили, что клуб создал тепличные условия для игроков, и с них нет большого спроса за результат. «Я не согласен с этим. С точки зрения менеджмента игроки собраны в команду, чтобы достигать результата. Это непосредственная задача тренерского штаба. Дисциплинарных проблем не возникало. Не было такого, что люди пьяными ворота сшибали, а потом это обсуждал весь интернет (имеется в виду инцидент с игроками «Трактора» в январе 2026 года, – прим. ред.). Каким образом выводить команду из зоны комфорта – это задача тренеров», – ответил Максим Рябков.

«Автомобилист» вернется к классическим цветам в форме

«Оранжевых вставок в форме в новом сезоне не будет. Это было разовое дизайнерское решение. Классические джерси особо не трансформируешь, тогда искали вещи, чтобы немного освежить. Теперь вернемся к более традиционной цветовой гамме клуба», – сообщил Рябков.

Напомним, клубными цветами «Автомобилиста» являются красный, белый и черный. В прошлом сезоне болельщики в соцсетях возмущались, что в игровые джерси добавили нетипичный оранжевый цвет.

Продажи пива на ледовой арене не будет

«Не очень хотелось бы прибегать к этой мере. Тем более и законодательство не позволяет. У нас итак на арене хорошая атмосфера [во время матчей]. Если будет сильно скучно, то вопрос к региональным регуляторам и нашим акционерам. Но пока не планируем продажу пива», – отметил Максим Рябков.

Под своды «УГМК Арены» поднимут свитер Андрея Мартемьянова

«Андрей Алексеевич, по-моему, единственный екатеринбургский тренер, который работал в нескольких командах КХЛ – «Автомобилист», «Сибирь», «Амур». Его свитер будет поднят под своды арены в начале следующего сезона. Будет церемония и ряд мероприятий в рамках стартовых матчей. Мы с большим уважением относимся к его памяти. Я имел честь поработать с ним. Всем нам хочется, чтобы такие фигуры в истории клуба оставались в памяти болельщиков», – сообщил Рябков.

Андрей Мартемьянов провел более 400 матчей за «Автомобилист» как игрок, а с 2018 по 2020 годы был главным тренером екатеринбургского клуба, добившись наивысших результатов в тренерской карьере – 18 побед на старте чемпионата КХЛ, первое место на Востоке, четвертьфинал Кубка Гагарина. В марте 2025 года Мартемьянов скоропостижно скончался от инсульта в возрасте 61 год.

«Автомобилист» заработал более 1 млрд рублей на болельщиках

В сезоне 2025/2026 хоккейные матчи на «УГМК Арене» посетили более 400 тысяч человек. Клуб продал около 3800 абонементов (в прошлом году было порядка 1,5 тысячи). «Мы ставим амбициозные цели по коммерческой прибыли. Если считать выручку от продажи билетов, атрибутики, спонсорские контракты и коллаборации – то мы впервые перешагнули цифру в 1 миллиард рублей. Это деньги, которые болельщики вкладывают в клуб. К этому результату мы шли несколько лет, и надеемся эту цифру увеличить в будущем, чтобы реинвестировать в хоккей», – сообщил Максим Рябков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

