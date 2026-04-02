«Автомобилист» проиграл «Салавату» первый раунд и вылетел из плей-офф

«Автомобилист» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в шестом матче 1/8 Кубка Гагарина и проиграл серию с общим счетом 2-4.

Игра в Уфе складывалась по безумному сценарию. «Автомобилист» пропустил гол на 8-й минуте от Максима Кузнецова. Но другой звездный однофамилец в составе «Салавата» подарил шанс екатеринбуржцам. Незадолго до перерыва Евгений Кузнецов нанес колющий удар Даниэлю Спронгу и получил большой пятиминутный штраф. «Автомобилист» успешно разыграл «5 на 4»: шайбу забросил Брукс Мэйсек с передачи Анатолия Голышева. Первый период команды завершили со счетом 1:1.

В середине второго периода «Автомобилист» вышел вперед – Максим Денежкин с разворота отправил шайбу точно в девятку ворот Семена Вязового. Но уже через полторы минуты равновесие снова восстановилось. Алексей Василевский бросил от синей линии, шайба задела Джека Родуолда и залетела в ворота Евгения Аликина. Итог второй двадцатиминутки – 2:2.

В третьем периоде обе команды стали играть осторожнее. Развязка случилась на последней минуте. Роман Горбунов кистевым броском забил третий гол. До сирены оставалось всего 32 секунды, и, казалось, екатеринбуржцы отвоевали себе седьмой матч плей-офф на домашнем льду. Но «Салават» провел резкую контратаку, и Евгений Кузнецов сравнял счет за 4 секунды до окончания основного времени матча. Счет на табло стал 3:3.

Первый овертайм соперники провели в обоюдоострых атаках, на двоих команды нанесли 25 опасных бросков в створ. Но победная шайба была забита чуть позже – в самом начале второго овертайма. Ее автором стал Шелдон Ремпал.

«Автомобилист» проиграл матч со счетом 3:4, потерпев четвертое поражение от «Салавата» в первом раунде. Екатеринбургский клуб покидает розыгрыш Кубка Гагарина и завершает сезон.

Уфа, Валентина Ярославцева

