«Автомобилист» на грани вылета из плей-офф после трех поражений подряд от «Салавата»

«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» матч №4 в первом раунде Кубка Гагарина. Игра в Уфе завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Салават» забил первый гол уже на 3-й минуте, шайбу мастерски в ворота Владимира Галкина забросил Максим Кузнецов. Во втором периоде уфимцы увеличили отрыв до 2:0 стараниями Данила Алалыкина. «Автомобилист» ответил быстрым голом от Александра Шарова. Но еще до перерыва Шелдон Ремпал опять увеличил преимущество «Салавата» до двух шайб – 3:1. В самом начале третьего периода екатеринбуржцы пропустили четвертую шайбу после броска Максима Кузнецова. После этого Галкина в воротах сменил Евгений Аликин. На 56-й минуте «Автомобилист» с трудом отыграл одну шайбу, ее забил Анатолий Голышев. Но почти сразу уральцы пропустили в пустые ворота. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить вратаря на экстра полевого игрока еще до вбрасывания, которое было проиграно: Данил Алалыкин перехватил шайбу и бросил из своей зоны прямо в створ. Концовку матча екатеринбуржцы провели втроем, так как сразу два хоккеиста «Автомобилиста» получили удаления за грубую игру.

«Автомобилист» терпит третье поражение подряд от «Салавата Юлаева» в первом раунде. Уфимцы ведут в серии 3-1, матч №5 состоится в Екатеринбурге 31 марта. Чтобы пройти в 1/4 финала Кубка Гагарина, екатеринбуржцам нужно одержать три победы подряд – права на ошибку больше нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

