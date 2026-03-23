«Автомобилист» начинает битву с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде Кубка Гагарина

ХК «Автомобилист» сегодня проведет первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Соперник екатеринбуржцев в первом раунде – уфимский «Салават Юлаев». Игра начнется в 19:00 на «УГМК Арене».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» финишировал пятым. Ранее соперники дважды встречались в плей-офф – в 2010 и 2019 годах, и обе серии завершились неудачно для уральской команды. Но в этом сезоне у хоккеистов «Автомобилиста» и их болельщиков настрой боевой.

«Настроение самое позитивное. То, чего мы ждали, начинается сейчас. Все в ожидании старта плей-офф! В регулярном сезоне были и спады, и взлеты. В целом, считаю, что прошли регулярку плюс-минус неплохо, можно сказать, на «четыре с минусом». Для нас после Матча Звезд была очень важная серия. По мне, у нас был самый сложный календарь, но мы с этим справились. Поэтому все хорошо. Подходим к плей-офф в самом боевом состоянии!» – сказал капитан команды Никита Трямкин на открытой тренировке, которая состоялась накануне.

Даниэль Спронг, ставший лучшим нападающим КХЛ в марте, отметил, что рад старту плей-офф. «Это должна быть интересная серия, и хорошо, что мы начинаем ее дома. В составе соперника знаю Кузю (Евгения Кузнецова, – прим. ред.), знаю Броссо, немного знаком с Ремпалом. В целом, «Салават Юлаев» – это отличная команда, которая показывает хорошую игру. «Автомобилист» – великолепная команда. Тренеры хорошо ко мне относятся, хорошо меня используют. Рад, что мы сыгрались с Шаровым, у нас отличная химия. Сейчас я полностью сконцентрирован на плей-офф и на нашем выступлении», – поделился впечатлениями «летучий голландец», как прозвали Спронга екатеринбургские болельщики.

«Плей-офф – самое интересное. То, к чему мы готовились весь сезон. И вот, наконец, эта часть сезона наступила. Эмоции самые положительные. Очень рады. Готовимся к первому матчу! Плей-офф – это совершенно другой хоккей, другая игра. Посмотрите любую серию, всё бьются до конца. Сейчас самое важное, это дисциплина. Нужно будет поменьше удаляться и похладнокровнее действовать в завершении», – добавил защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев.

«Для каждого хоккеиста, для каждого спортсмена борьба за Кубок Гагарина – это самая интересная, самая эмоциональная часть сезона, то, ради чего мы и играем в хоккей. «Салават Юлаев» – быстрая команда. Нам надо играть тоже в быстрый хоккей, в свой хоккей, в который мы умеем. В «Салавате» есть и молодые парни, и опытные ребята – сплав опыта и молодости. Но и у нас есть хорошие игроки. Надеюсь, они покажут себя в плей-офф», – отметил главный тренер команды Николай Заварухин.

Напомним, серия плей-офф длится до четырех побед. Первые две игры – 23 и 25 марта – «Автомобилист» проведет на домашнем льду. Гостевые игры в Уфе состоятся 27 и 29 марта. При необходимости 31 марта соперники сыграют матч № 5 в Екатеринбурге, шестая игра состоится 2 апреля в Уфе, решающий седьмой матч – 4 апреля на домашней «УГМК Арене».

Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба, практически все билеты на стартовую игру «Автомобилиста» в плей-офф проданы. Однако в продаже по-прежнему остается часть мест, имеющих ограниченный обзор ледовой площадки. Такие билеты можно купить только в кассах ледовой арены.

Фото ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube