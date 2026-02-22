российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 22 февраля 2026, 20:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Автомобилист» обыграл «Драконов» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина (ФОТО)

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Шанхайскими драконами». Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Первый период матча прошел без голов. В самом начале второго «Автомобилист» получил удаление, и на исходе двух минут большинства «Драконы» открыли счет. Спенсер Фу оказался расторопнее всех на пятаке и добил отскочившую от партнера шайбу в сетку ворот. После серии удалений и игры в неравных составах «Автомобилисту» все-таки удалось перехватить инициативу. На 33-й минуте Даниэль Спронг подхватил удачно отскочившую к нему шайбу, на скорости въехал в чужую зону и переиграл вратаря соперника – счет стал 1:1. Следом отличился Брукс Мэйсек. Первое звено екатеринбуржцев организовало контратаку «2 в 1», но бросок не получился. Зато шайба отскочила прямо на клюшку Мэйсека, который не промахнулся по воротам. Перед самым перерывом «Автомобилист» забил третий гол. Никита Трямкин отдал диагональный пас, Семен Кизимов сократил дистанцию с воротами и стянул на себя чужих игроков, но бросить ему не дали. Тогда он оставил шайбу Максиму Денежкину, который с кистей отправил ее в дальний верхний угол.

В третьем периоде «Драконы» пытались отыграться и создали несколько опасных атак в зоне «Автомобилиста». Тренерскому штабу екатеринбуржцев пришлось взять тайм-аут, чтобы подбодрить команду. Это подействовало, и дальше хозяева без проблем довели матч до победы. На последних минутах «Драконы» заменили вратаря на экстра-игрока, и Анатолий Голышев забил четвертую шайбу в пустые ворота.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» проиграл домашний матч аутсайдеру КХЛ. Фанаты кричали: «Что происходит?» / «Автомобилист» разгромил лидера КХЛ со счетом 8:1 / Победа вратаря «Автомобилиста», шоу легионеров и сила RUS Stars: в Екатеринбурге завершился Матч Звезд (ФОТО) / Лучшие игроки КХЛ устроили шоу в Екатеринбурге (ФОТО) / «Автомобилист» обыграл «Амур» в «сериальном» матче в Екатеринбурге / «Автомобилист» уступил «Авангарду» в овертайме / «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в Екатеринбурге / «Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» дома – дублями отметились Буше и Спронг

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,