«Автомобилист» обыграл «Драконов» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина (ФОТО)

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Шанхайскими драконами». Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Первый период матча прошел без голов. В самом начале второго «Автомобилист» получил удаление, и на исходе двух минут большинства «Драконы» открыли счет. Спенсер Фу оказался расторопнее всех на пятаке и добил отскочившую от партнера шайбу в сетку ворот. После серии удалений и игры в неравных составах «Автомобилисту» все-таки удалось перехватить инициативу. На 33-й минуте Даниэль Спронг подхватил удачно отскочившую к нему шайбу, на скорости въехал в чужую зону и переиграл вратаря соперника – счет стал 1:1. Следом отличился Брукс Мэйсек. Первое звено екатеринбуржцев организовало контратаку «2 в 1», но бросок не получился. Зато шайба отскочила прямо на клюшку Мэйсека, который не промахнулся по воротам. Перед самым перерывом «Автомобилист» забил третий гол. Никита Трямкин отдал диагональный пас, Семен Кизимов сократил дистанцию с воротами и стянул на себя чужих игроков, но бросить ему не дали. Тогда он оставил шайбу Максиму Денежкину, который с кистей отправил ее в дальний верхний угол.

В третьем периоде «Драконы» пытались отыграться и создали несколько опасных атак в зоне «Автомобилиста». Тренерскому штабу екатеринбуржцев пришлось взять тайм-аут, чтобы подбодрить команду. Это подействовало, и дальше хозяева без проблем довели матч до победы. На последних минутах «Драконы» заменили вратаря на экстра-игрока, и Анатолий Голышев забил четвертую шайбу в пустые ворота.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

