«Автомобилист» уступил «Авангарду» в овертайме

«Автомобилист» проиграл «Авангарду», прервав серию домашних побед на «УГМК Арене». Матч в Екатеринбурге завершился в овертайме со счетом 1:2 в пользу гостей.

«Авангард» и «Автомобилист» занимают 3 и 4 места в Восточной конференции, но разрыв между командами составляет приличные 9 очков. На льду омичи выглядели сильнее, и хозяевам со старта встречи пришлось отбиваться от атак. И все же счет открыл именно «Автомобилист», причем первым же броском в створ. Рид Буше отдал диагональный пас Роману Горбунову, нападающий выбежал один на один с голкипером «Авангарда» Никитой Серебряковым и поразил его ворота.

Омичи отыгрались в начале второго периода. Владимир Галкин сделал эффектный сейв после броска Михаила Котляревского, но тот снова подобрал шайбу и отдал пас Майклу Маклауду, который бросал уже по открытым воротам. Счет на табло стал 1:1. Он не изменился и в третьем периоде: вратари обеих команд были на высоте. Игра перешла в овертайм, где «Автомобилист» получил удаление. Хозяева выстояли две минуты, играя втроем против четверых соперников, но сразу после истечения штрафа пропустили решающий гол. Шайбу в ворота Галкина с пятака протолкнул Эндрю Потуральски.

«Хороший соперник. В первом периоде «Авангард» показал быстрый прессинг, нам тяжело было выходить из зоны. Здорово, что хорошую контратаку организовали – выход «один в ноль». Во втором периоде было много флипов от соперника, предупреждали об этом ребят, были и контратаки, во время которых Вовка здорово сыграл. В третьем периоде были неплохие моменты – у того же Кизимова и у других ребят. В овертайме такое «грязное» удаление повлияло на исход. Хотя 22 блокированных броска совершили в этом матче, и меньшинство здорово отработало», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

