«Автомобилист» одержал уверенную домашнюю победу над «Авангардом»

«Автомобилист» обыграл омский «Авангард» на домашнем льду со счетом 5:1 и победил в сезонной серии с противником из Восточной конференции.

Первый гол был забит в середине стартовой двадцатиминутки. Кирилл Воробьев перехватил шайбу и отдал пас Егору Черникову, который в одиночку выкатился на ворота и сделал счет 1:0 в пользу «Автомобилиста». А второй период получился самым результативным в матче. Хозяева продолжали опасно атаковать, и на 32-й минуте в ворота «Авангарда» влетела вторая шайба. Ее забил Анатолий Голышев после передачи Стефана Да Косты. Омичи огрызнулись голом Дамира Шарипзянова в верхний угол ворота Владимира Галкина, который из-за большого количества игроков перед собой не увидел момента броска. Но ответ екатеринбуржцев был моментальным: Никита Трямкин бросил от синей линии, и шайбу в полете подправил Брукс Мэйсек, отправив ее прямо в ворота. Счет стал 3:1.

«Автомобилист» продолжал забивать и в третьем периоде. На 49-й минуте Даниэль Спронг отправил шайбу в пустой угол ворота после точного диагонального паса Александра Шарова. А победную точку в матче поставил Анатолий Голышев, забив в пустые ворота в концовке встречи.

«Автомобилист» в шестой раз сыграл с «Авангардом» в текущем регулярном чемпионате и в сезонном противостоянии одержал четыре победы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

