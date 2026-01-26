«Автомобилист» обыграл «Амур» в «сериальном» матче в Екатеринбурге

«Автомобилист» завершил январскую домашнюю серию победой над хабаровским «Амуром» со счетом 4:2. Хоккейный поединок в Екатеринбурге был посвящен легендарным телесериалам. В превью матча игроки «Автомобилиста» примерили на себя роли персонажей «Друзей» и «Бригады», а представление команды на «УГМК Арене» было сделано в стиле шоу «Игра престолов» и «Очень странные дела». Болельщиков в фойе ждали яркие фотозоны – например, можно было сфотографироваться с нападающим Максимом Денежкиным на фоне красной комнаты из «Твин Пикса».

На льду тоже сложилась драма с хеппи-эндом для хозяев. «Автомобилист» довольно вяло провел первые смены, и «Амур» чаще угрожал воротам Евгения Аликина. Однако первый же бросок «Автомобилиста» в створ оказался голевым – шайбу забил Даниэль Спронг. Через несколько минут екатеринбуржцы удвоили преимущество. После броска Ярослава Бусыгина шайба проскочила сквозь щитки вратаря «Амура», и накатившийся Степан Хрипунов тут же добил ее в ворота – 2:0.

Во втором периоде «Амур» отыграл одну шайбу на отложенном штрафе «Автомобилиста». В формате «6 на 5» гости разыграли комбинацию, которую завершил точным броском Олег Ли. Сразу после этого Евгений Аликин получил двухминутный штраф за выброс клюшки, и хозяева снова остались в меньшинстве, но грамотно оборонялись и не позволили сопернику сравнять счет. Вскоре проявила себя ударная тройка Спронг-Мэйсек-Шаров: уральцы так запутали защитников «Амура», что Александр Шаров добивал шайбу уже в пустые ворота. Счет стал 3:1.

В самом начале третьего периода «Амур», играя в большинстве, затолкал шайбу в ворота Аликина. Судьи сначала засчитали гол (понадобился видеопросмотр), а потом отменили его после запроса тренерского штаба «Автомобилиста» на помеху вратарю. Через несколько секунд «Амур» забил уже чистый гол, шайбу забросил Евгений Свечников. До конца матча команды успели схватить обоюдные удаления и поиграть «4 на 4»: «Амур» напирал, но хозяева старались удержать победный счет. На последних секундах Спронг отправил шайбу в пустые ворота соперника, сняв все вопросы о победителе матча.

«Автомобилист» взял 11 из 12 возможных очков в домашней серии и идет на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube