«Автомобилист» разгромил лидера КХЛ со счетом 8:1

ХК «Автомобилист» выдал лучший матч в текущем сезоне. На домашнем льду екатеринбургская команда разгромила действующего лидера регулярного чемпионата КХЛ – магнитогорский «Металлург» – со счетом 8:1. За ярким матчем наблюдали 12 300 зрителей на «УГМК Арене».

С первых секунд игры «Автомобилист» включился в прессинг, и уже на 2-й минуте открыл счет. Максим Денежкин воспользовался ошибкой соперника, отдал пас на дальнюю штангу, и Семен Кизимов отправил шайбу в ворота. «Магнитка» ответила яростными атаками, но игроки «Автомобилиста» самоотверженно блокировали броски. На 14-й минуте проявило себя первое звено екатеринбуржцев: Александр Шаров отдал пас Даниэлю Спронгу, который мощно пробил с острого угла – и шайба влетела в верхний угол над плечом вратаря «Магнитки».

Голевая феерия продолжилась во втором периоде. В самом начале двадцатиминутки Ярослав Бусыгин забил гол в «домик» – 3:0! «Металлург» поменял вратаря, вместо Александра Смолина в ворота встал Альберт Уткин. Но ненадолго. Вскоре «Автомобилист» забил еще гол, но его отметили после видеопросмотра по причине офсайда. Уткин вновь отправился на скамейку в результате обратной замены вратаря. А «Металлург» получил командное удаление за неспортивное поведение тренера Андрея Разина. Большинство реализовал Даниэль Спронг, сделав счет 4:0. Но затем посыпались удаления у «Автомобилиста». «Металлург» заменил вратаря на полевого и пытался забить в формате «6 на 4». Со второй попытки это удалось – Егор Яковлев мощным щелчком забил единственную шайбу «Магнитки» в этом матче. Под конец периода екатеринбуржцы тоже получили шанс поиграть в большинстве и реализовали его. Хет-трик оформил Спронг, и на лед полетели кепки.

В третьем периоде игра немного успокоилась, но «Автомобилист» продолжал доминировать. На 45-й минуте Максим Денежкин сам себе создал момент и забил шестую шайбу. Вскоре екатеринбуржцы вновь получили удаление, и «Магнитка» привычно выпустила шестого полевого в поисках счастья. Долгий розыгрыш большинства у ворот «Автомобилиста» обернулся эпичной дракой между Никитой Шашковым и Люком Джонсом, победил в схватке россиянин. В концовке «Автомобилист» добил соперника еще двумя голами: шайбы забросили Артем Каштанов и Данил Романцев. Итоговый счет – 8:1. Это самая крупная победа «Автомобилиста» в сезоне.

«Когда-то же мы должны были выиграть у «Металлурга». Сегодня здорово реализовали свои моменты. Такая командная победа. Помимо этого – еще 27 блокированных бросков. Очень быстрый соперник, и, несмотря на счет, у нас были проблемы в обороне, но здорово, что справились с этим. Наверное, в этой игре было всё: голы, драки, блокированные броски и, конечно же, поддержка болельщиков. Хотели их порадовать – команда вышла на игру заряженной», – сказал после матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

