«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» дома – дублями отметились Буше и Спронг

«Автомобилист» уверенно расправился с уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

Результат матча во многом определил ударный первый период от «Автомобилиста». Уфимцы сыпали атаками с первых минут, и в один из моментов даже смогли затолкать шайбу в ворота Евгения Аликина, но судьи сразу показали на нарушение правил и не засчитали гол. Игрок «Салавата» был удален, а «Автомобилист» получил большинство. Его реализовал капитан Никита Трямкин мощным броском от синей линии – 1:0. Всего через минуту Стефан Да Коста удачно подправил бросок Сергея Зборовского и удвоил преимущество хозяев. Еще до перерыва счет стал уже 3:0 – Александр Шаров и Даниэль Спронг убежали в контратаку, сыграли в перепас и голландец забил свой первый гол за «Автомобилист».

Тренерский штаб «Салавата» взял тайм-аут, но он не помог. Более того, уфимцы получили пятиминутный штраф за грубую игру со стороны Григория Панина, но хозяева не воспользовались этим шансом. Во втором периоде соперники продолжили хватать обоюдные удаления. На исходе двадцатиминутке «Салават Юлаев» забил в большинстве, шайбу забросил Егор Сучков. Но «Автомобилист» вскоре ответил результативной атакой в формате «4 на 4»: Да Коста отдал хитроумный пас на Буше, который в касанием замкнул передачу. Счет стал 4:1 в пользу хозяев.

В начале третьего периода снова отличилась эта связка, Рид Буше сделал дубль. А после «Автомобилист» схватил два штрафа подряд и остался втроем против пяти соперников. «Салават» использовал численное преимущество, отличился Шелдон Ремпал. Дальше последовали удаления уже со стороны уфимцев, но «Автомобилист» не смог реализовать два подряд большинства. Шестой гол екатеринбуржцы забили в равенстве. Дубль оформил Даниэль Спронг, также устроив перепасовку в чужой зоне, но теперь с Ридом Буше. На последних минутах матча по трибунам заполненной «УГМК Арены» пошла волна – екатеринбургские болельщики праздновали третью победу подряд любимой команды.

На пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил, что команда сегодня поставила рекорд по удалением. «Завтра у команды выходной, а те, кто удалялся, будут работать», – заявил специалист. В то же время он отметил: «Почему было так много удалений с обеих сторон? Я думаю, это стечение обстоятельств. Желание было огромное и у соперника, и у нас – победить. Эмоции захлестывали. «Дешевые» удаления были с обеих сторон, но в плей-офф это непозволительно. Все равно надо готовиться к матчам, где одно мелкое удаление может решить не только исход одной игры, но и дальнейшую судьбу команды».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

