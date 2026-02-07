Лучшие игроки КХЛ устроили шоу в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург на время превратился в хоккейную столицу России. Сегодня на льду УГМК Арены состоялся первый день Матча звезд КХЛ. Лучшие хоккеисты лиги радовали болельщиков своим мастерством, веселились в конкурсах и забивали эффектные голы в звездном мини-турнире.

Игровую программу дня открыло масштабное световое шоу. На льду появились уральские кузнецы и гигантская печь, из жара которой возродился феникс – символ будущих побед. Тяжелая работа с металлом отсылает к хоккейной команде – добиться успеха можно только за счет ювелирной точности и безупречной выдержки. Церемонию открытия продолжила певица Miravi, она исполнила несколько своих хитов.

Дальше началось самое интересное для болельщиков. Лучшие хоккеисты текущего сезона КХЛ разделились на четыре команды, чтобы сыграть между собой в мини-турнире. В первом матче команда молодых игроков U23 Stars обыграла сборную легионеров World Stars со счетом 8:5. В составе молодежки по дублю оформили Матвей Короткий (ХК СКА), Егор Виноградов (ХК «Торпедо») и Егор Сурин (ХК «Локомотив»). В стане иностранцев по две шайбы также забросили Даниэль Спронг (ХК «Автомобилист») и Эндрю Потуральски (ХК «Авангард»). Игры на Матче звезд носят развлекательный характер, поэтому часто хоккеисты откровенно дурачатся. Например, вратарь U23 Stars Илья Набоков попытался забить буллит, но не смог перехитрить Зака Фукале, который защищал ворота World Stars.

Впрочем, эффектные буллиты ждали зрителей позже. Мастер-шоу – любимая часть Матча звезд у болельщиков, ведь в конкурсе на лучший буллит игроки всегда стараются повеселить публику. В этом году хоккеисты решили поиграть в видеоигры. Лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачев взял геймпад в руки и «управлял» на льду своим партнером по команде. Форвард «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк примерил на себя образ из Mortal Combat и попытался сделать «фаталити» вратарю. А нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин забивал гол золотистой клюшкой, попутно подкупив судью «денежкой», чтобы он засчитал шайбу. Но победил в голосовании болельщиков буллит защитника «Салавата Юлаева» Алексея Василевского. Он вышел на лед в национальном башкирском головном уборе и с помощью курая (традиционный духовой музыкальный инструмент) «зачаровал» вратаря и забил в пустые ворота.

В следующем конкурсе «Круг на скорость» принимали участие два хоккеиста «Автомобилиста» Даниэль Спронг и Роман Горбунов. Их пробежки домашние трибуны «УГМК Арены» встречали волной и овациями. Но победила молодость – быстрее всех оказался Герман Точилкин из «Нефтехимика», представляющий команду U23 Stars. В третьем испытании «Конкурс капитанов» лучше всех показал себя Сэм Энес из минского «Динамо» – он точнее своих соперников исполнял броски, навесы и передачи.

Веселье продолжилось во втором матче полуфиналов Матча звезд. На лед вышли команда RUS Stars, собранная из лучших российских игроков лиги, и команда Ural Stars, где представлены звезды уральских клубов. Екатеринбургские трибуны, конечно, болели за Урал, но «сборная России» оказалась на голову сильнее. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу RUS Stars, Константин Окулов (ХК «Авангард») и Андрей Белозеров (ХК «Нефтехимик») набрали по три очка. В уральской команде отметился голом защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер, а его одноклубник Владимир Галкин показал несколько эффектных сейвов в воротах.

В воскресенье, 8 февраля, Ural Stars сыграет против World Stars в матче за третье место, в финале Матча звезд сразятся RUS Stars и U23 Stars.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube