«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в Екатеринбурге

«Автомобилист» в домашнем матче обыграл «Сибирь» со счетом 2:0, но победа была непростой. Голы екатеринбуржцев пришли только в концовке встречи.

В составе хозяев отсутствовал Стефан Да Коста по уважительной причине – у французского нападающего «Автомобилиста» сегодня родился сын. Форварда заменил Кертис Волк, который в последних матчах оставался в запасе команды. Первый период оба соперника провели довольно спокойно, не создавая особых угроз вратарям. Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» начал действовать поактивнее и в два раза перебросал соперника, но голкипер «Сибири» Антон Красоткин был непробиваемым. Первый гол случился на 55-й минуте встречи при розыгрыше большинства «Автомобилиста». Игрок «Сибири» не успел вывести шайбу из своей зоны и ошибся, на подхвате оказался Александр Шаров, который сходу пробил по воротам – 1:0. У гостей еще был шанс отыграться, так как на последней минуте Никита Трямкин получил штраф. «Сибирь» бросилась в последнюю атаку в формате «6 на 4», но екатеринбуржцы грамотно перекрыли свою зону, а Сергей Зборовский забросил вторую шайбу в пустые ворота соперника.

«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в домашней серии. Екатеринбургский клуб остается в топ-4 команд Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

