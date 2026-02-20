«Автомобилист» проиграл домашний матч аутсайдеру КХЛ. Фанаты кричали: «Что происходит?»

«Автомобилист» на домашнем льду уступил «Адмиралу» со счетом 2:5. Команда из Владивостока смогла прервать шестиматчевую серию поражений.

Матч в Екатеринбурге был приурочен к Международному дню борьбы с детским раком. Хоккеисты вышли на лед в «вязанных» джерси с золотыми ленточками, а болельщики могли поучаствовать в благотворительном сборе средств для детского онкоцентра. Символическое вбрасывание шайбы провели дети, которые победили болезнь.

Сама игра получилась противоречивой. «Автомобилист» мог забить уже на первой минуте, но вратарь «Адмирала» отразил бросок с близкого расстояния. А затем хозяева словно отдали инициативу, и даже получив большинство, пропустили гол. Игроки «Адмирала» убежали в контратаку, и Никита Ефремов с пятака добил шайбу в сетку. Вскоре Кайл Олсон также точным броском с пятака сделал счет 2:0 в пользу гостей из Владивостока.

Второй период «Автомобилист» начал бодрее. Хозяева отыграли одну шайбу благодаря действиям Степана Хрипунова. Но «Адмирал» был активнее в атаке и больше бросал по воротам. На экваторе матча Дмитрий Завгородний оформил третью шайбу гостей. «Автомобилист» только отбивался под свист болельщиков. При счете 1:3 фанатский сектор «УГМК Арены» зарядил кричалку: «Что происходит?»

Заключительная двадцатиминутка также началась тяжело для хозяев. Брукс Мэйсек и Сергей Зборовский одновременно получили удаления, и екатеринбуржцы на две минуты остались втроем против пятерых. «Автомобилист» выстоял, но через минуту Зборовский удалился снова, и хозяевам вновь пришлось отбиваться в формате «4 на 5». Болельщики воодушевились и погнали свою команду вперед. На 48-й минуте «Автомобилист» получил свой шанс – Семен Кизимов в большинстве забил гол и сократил отставание в счете до минимального. Спасти матч могло второе большинство екатеринбуржцев, но шайба не шла в ворота, а вратарь «Адмирала» ловил все броски. Уже в концовке встречи Кайл Олсон оформил дубль, а Аркадий Шестаков забил пятый гол в пустые ворота «Автомобилиста».

«Не совсем были готовы к тому темпу, который задал соперник. Полностью провалили первый и второй периоды. Так нельзя играть при домашних болельщиках и в родных стенах. Можно только отметить хорошее меньшинство. И в третьем периоде, при не совсем хорошей нашей игре, были шансы сравнять счет в матче, но не забили и пропустили на ровном месте. Наши ошибки соперник использовал», – подвел итоги неудачного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

