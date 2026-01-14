«Автомобилист» победил «Трактор» в сезонном «уральском дерби»

«Автомобилист» на домашнем льду разгромил «Трактор» со счетом 4:1 в заключительном матче «уральского дерби» регулярного чемпионата КХЛ. Победа позволила екатеринбуржцам одержать вверх над соседями из Челябинска в сезонной шестиматчевой серии (4-2) и забрать неофициальный титул «Царь горы».

Начало матча получилось ярким: «Трактор» едва не открыл счет уже в первой смене, но ворота «Автомобилиста» спас Евгений Аликин. Хозяева помчались атаковать, и уже на 2-й минуте забили гол: Даниэль Спронг ассистировал Александру Шарову, который вышел один на один с вратарем соперника и забросил шайбу в «девятку». «Трактор» успел отыграться еще до перерыва. Гости получили большинство, и его реализовал Максим Джиошвили.

Второй период «Автомобилист» начал с быстрого гола Стефана Да Косты – 2:1! Челябинцы стали играть агрессивнее, но пробить вратаря екатеринбуржцев не смогли. А хозяева воспользовались редкими контратаками и забили еще дважды: Ярослав Бусыгин сходу замкнул точный пас Спронга, а Да Коста почти в том же стиле оформил дубль.

«Трактор» ничего не смог сделать с обороной «Автомобилиста» и в третьем периоде. Хозяева уверенно довели матч до конца с тем же счетом 4:1 и отпраздновали общую победу в «уральском дерби».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

