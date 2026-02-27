«Автомобилист» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс»

«Автомобилист» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграл казанский «Ак Барс». Домашний матч в Екатеринбурге завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев – все решилось в серии буллитов.

Обе команды начали игру активно и обменивались острыми атаками. Еще в первой половине стартовой двадцатиминутки «Автомобилист» мог дважды отличиться в большинстве, но не сложилось. Зато «Ак Барс» использовал свой шанс после удаления хозяев и открыл счет: после долгого розыгрыша Никита Лямкин броском поразил ворота Евгения Аликина, которому другие казанцы перекрыли обзор.

«Автомобилист» отыгрался во втором периоде. На 36-й минуте екатеринбуржцы обосновались в чужой зоне и добились гола: после наброса партнера Степан Хрипунов переправил шайбу на пятак, и ее добил Никита Шашков. А спустя две минуты Никита Трямкин увеличил отрыв до 2:1. Капитан «Автомобилиста» завершил розыгрыш большинства своей команды мощным щелчком по воротам «Ак Барса».

В самом начале третьего периода Трямкин получил двухминутный штраф за удар клюшкой игрока «Ак Барса». После повтора момента на кубе уральские болельщики недовольно засвистели, явно вспомнив прошлогоднюю серию плей-офф против «Ак Барса». Казанцы большинство реализовали, причем тем же способом – гол забил Лямкин, а Евгений Аликин не увидел момента броска из-за спины Дмитрия Яшкина. Счет стал 2:2. При равенстве команды ушли в овертайм, но и там не выявили сильнейшего. Результат матча определила серия буллитов. Причем у «Автомобилиста» в рамку встал Владимир Галкин вместо Аликина, и это оказалось верным решением. Галкин отразил три броска из четырех, а Александр Шаров реализовал решающую попытку, которая принесла победу «Автомобилисту».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube