КХЛ признала судейскую ошибку в решающем матче «Автомобилиста» и «Ак Барса»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ ответил на претензию ХК «Автомобилист» по поводу судейства в седьмом матче серии плей-офф против казанского «Ак Барса». Екатеринбургский клуб потерпел поражение в той игре и вылетел из 1/8 Кубка Гагарина.

«В ответе Лиги сказано, что было пропущено удаление Эрика О'Делла за игру высоко поднятой клюшкой против Алексея Бывальцева», – кратко сообщил на пресс-конференции директор «Автомобилиста» Максим Рябков. Распространяться дальше на тему судейства функционер не стал, заметив, что «дальнейшие обсуждения будут платными». Напомним, в Континентальной хоккейной лиге за публичную критику судейства предусмотрены денежные штрафы.

Седьмой решающий матч серии плей-офф состоялся на «УГМК Арене» 7 апреля, «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:2. Победный гол казанцы забили на 84-й минуте в большинстве после удаления Степана Хрипунова. Фан-сектор «Автомобилиста» освистал гостевую команду и арбитров. Впоследствии екатеринбургский клуб был оштрафован за поведение болельщиков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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