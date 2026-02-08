Победа вратаря «Автомобилиста», шоу легионеров и сила RUS Stars: в Екатеринбурге завершился Матч Звезд (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился звездный хоккейный уикенд КХЛ. За два дня матчи и мастер-шоу в «УГМК Арене» посетили 22 769 зрителей. Победителем мини-турнира стала команда российских звезд лиги – KHL RUS Stars.

Второй день Матча Звезд вновь предваряло красочное световое шоу. На этот раз сюжет был связан с битвой титанов – Европы и Азии – на горном хребте Урала. На льду с помощью 3D-маппинга проявились горы и реки, над ареной закружились воздушные гимнастки, а эпичная музыка и спецэффекты подчеркнули дух великого противостояния. Следом за шоу на трибунах зажгла певица Bearwolf.

Игровую программу открыл бронзовый матч между командами Ural Stars и World Stars. Сборная уральских звезд стремилась взять реванш за проигранный полуфинал, и уже в первом периоде к восторгу зрителей забросила шесть безответных шайб. А вот команда легионеров явно вышла делать шоу. Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук играл в темных очках, чтобы выглядеть на льду максимально круто. Вратарь Зак Фукале самолично вышел исполнить штрафной буллит против полевого игрока в воротах: разбежался, перекувыркнулся – и не забил! Шайбу ловушкой поймал защитник «Трактора» Григорий Дронов. Он же устроил «головомойку» судьям под ликование болельщиков. В одном из эпизодов Дронов возмутился, что линейный арбитр не заметил нарушения на нем, и отправил Максима Строганова в штрафной бокс. Впрочем, иностранцы проснулись во втором периоде, и обрушили шквал атак на ворота уральцев. Но Ural Stars справились с натиском соперника. Итоговый счет матча 9:6 в пользу команды хозяев площадки.

Уральцы зажигали и в конкурсах Мастер-шоу. Григорий Дронов победил в соревновании на силу броска. Он запустил шайбу в ворота со скоростью 154,88 км/ч, а в бонусной попытке выдал 171 км/ч! Конкурс вратарей к радости екатеринбургских фанатов в одну калитку выиграл голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин. Он отразил буллит, поразил пустые ворота на другом конце площадки, сделал точный бросок в малые ворота, а под конец запустил шайбу в сетку со скоростью 106,7 км/ч. Другие участники состязания не смогли дотянуть даже до 90 км/ч.

Заключительным конкурсом стал «Хоккейный керлинг» для тренеров команд КХЛ. Им нужно было бросить шайбу как можно ближе к центру поля. Лучше всех с этой задачей справился наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин. А вот тренер «Металлурга» Андрей Разин решил повеселить болельщиков. Он отдал клюшку своему сыну, а сам взялся за швабру и раскидал шайбы соперников по льду, направив свою точно в центр. Правда, арбитры смекалку не оценили и победу присудили все-таки Гришину.

Развязкой Матча Звезд стал финал, в котором сошлись команды RUS Stars и U23 Stars. Молодые игроки бросились в атаку с первых минут и забили быстрый гол. Но сборная российских звезд уверенно перехватила инициативу и стала методично «расстреливать» ворота соперника, забросив подряд девять шайб. Причем нападающий «Северстали» Данил Аймурзин оформил пента-трик – нечастое зрелище в хоккее. Самым ярким эпизодом игры стала шуточная драка вратарей: двое на двое. Все вместе они и отправились в штрафной бокс, так что какое-то время команды играли вообще с пустыми воротами. Молодежь смогла проявить себя на последних секундах и все-таки забила второй гол. Окончательный счет финала – 9:2 в пользу опытных игроков из RUS Stars.

Победители звездного турнира получили сертификат на 8 млн рублей, обладатели серебряных медалей – 4 млн рублей, а команда, занявшая третье место – 2 млн рублей. MVP Матча Звезд был признал Данил Аймурзин, его наградили призом в 500 тысяч рублей.

«Это был отличный уикэнд, который подарил всем нам новые эмоции, красивый хоккей и много ярких моментов. Полные трибуны, отличная арена – мы от всей души благодарим Екатеринбург, руководство региона и города за теплый прием, за отличную атмосферу. Приятно видеть, что здесь любят хоккей и искренне поддерживают команды. За три дня на арене было более 30 тысяч человек. Новый формат Матча Звезд оправдал себя – сборная U23 Stars добавила азарта, опытные игроки из других команд поддержали этот настрой и показали отличную игру. Порадовало, что очень многие хоккеисты приехали с семьями, с детьми, и даже задействовали их в конкурсах. Думаю, что всем Матч Звезд в Екатеринбурге запомнится, как самый семейный», – отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

