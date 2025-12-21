«Автомобилист» дома обыграл «Адмирал» под аккомпанемент оркестра МЧС

«Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» на домашнем льду со счетом 3:2. Матч в Екатеринбурге был тематическим, посвященный 35-летию МЧС России. Государственный гимн перед игрой исполнил оркестр Уральского института ГПС МЧС, а стартовое вбрасывание шайбы провел пожарный, эффектно спустившийся с крыши «УГМК Арены». В перерывах матча болельщики также могли попробовать свои силы в различных интерактивах от спасателей.

Начало встречи получилось неудачным для «Автомобилиста». «Адмирал» больше владел инициативой и уже к середине первого периода открыл счет. Гол забил Игорь Гераськин. Но вскоре гостей подвела дисциплина, и екатеринбуржцы получили шанс поиграть в формате «5 на 3». Стефан Да Коста не глядя отдал пас на пятак, а там Брукс Мэйсек в касание отправил шайбу в сетку ворот – 1:1. Но уже спустя две минуты «Адмирал» вновь был впереди: Павел Шэн в одиночку убежал к воротам «Автомобилиста» и переиграл вратаря Владимира Галкина.

Во втором периоде хозяева сменили вратаря, в рамку встал Евгений Аликин. «Автомобилист» после неубедительного старта преобразился: екатеринбуржцы стали больше атаковать и вскоре сравняли счет. Александр Шаров оттянул на себя соперника и отдал пас Стефану Да Косте, а французский нападающий раскачал вратаря «Адмирала» и забил гол. В середине матча игрок «Адмирала» получил пятиминутный штраф за удар головой. «Автомобилист» снова удачно разыграл большинство, и на этот раз забил Рид Буше. Его шайба в матче оказалась победной. Весь третий период екатеринбуржцы самоотверженно оборонялись и не позволили «Адмиралу» сравнять. В концовке соперник снял вратаря и выпустил шестого полевого, но «Автомобилист» удержал перевес в одну шайбу.

«Мы понимали, что «Адмирал» борется за плей-офф, и каждый матч играет «от ножа». В первом периоде получили неприятные голы на контратаке – неправильно действовали при возврате. Немножко встряхнули команду, поменяли вратаря. Там Вова [Галкин], в принципе, не виноват был в этих голах. Женька [Аликин] вышел, здорово сыграл, отработал сегодня, спасал нас. Основное – заработанное Никитой Шашковым пятиминутное удаление, которое мы реализовали и ещё могли забить, там вратарь соперника чудеса показал и фантастические сейвы совершил. Самое главное – команда немного перестроилась, во втором периоде был более динамичный хоккей. Сегодня 35-летие МЧС – это профессия смелых и мужественных. И мы в концовке мужественно заблокировали шайбы, и Женя здорово отработал на последнем рубеже. Тяжелая и важная победа для команды», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube