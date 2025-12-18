Буллит Голышева принес «Автомобилисту» домашнюю победу над «Динамо»

«Автомобилист» в упорной борьбе обыграл минское «Динамо» на домашнем льду. Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, причем всё решили серия буллитов и судейский видеопросмотр.

«Автомобилист» уверенно провел первый период, переигрывая соперника, и это привело к логичному голу «в раздевалку». За 9 секунд до перерыва Никита Шашков набросил на ворота минчан, а Степан Хрипунов подправил шайбу в сетку.

В середине второго периода хозяева удвоили преимущество, разыграв красивую комбинацию. Брукс Мэйсек отдал пас Максиму Осипову, который в касание переправил шайбу на дальнюю штангу, где дежурил Кертис Волк – и нападающий забил гол в «домик» вратарю. Впрочем, счет 2:0 горел на табло не больше 30 секунд. Следующее вбрасывание в зоне «Автомобилиста» привело к голу «Динамо». Вадим Мороз мощным кистевым броском отправил шайбу над плечом вратаря Владимира Галкина.

В третьем периоде «Автомобилист» старался сыграть строго в обороне, удерживая шаткое преимущество в счете. Но все-таки минчане сравняли. За пять минут до сирены Илья Усов заложил вираж за воротами и с нулевого угла забил шайбу между штангой и щитком Галкина – 2:2.

Игра перешла в овертайм, где обе команды агрессивно атаковали, но забить не могли. А серия буллитов имела неожиданную развязку. Соперникам не хватило трех попыток для выявления победителя. Когда нападающий «Динамо» Сэм Энас, казалось, реализовал решающий буллит и поехал праздновать к партнерам, в судейском секторе загорелся оранжевый фонарь – шел видеопросмотр буллита в «военной комнате». На пару минут на «УГМК Арене» повисло напряжение. Потянувшиеся к выходу болельщики остановились и ждали решения. В итоге гол «Динамо» отменили из-за блокировки вратаря. Энас повторную попытку не реализовал, а вот Анатолий Голышев свой буллит забил и принес «Автомобилисту» победу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube