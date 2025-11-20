«Автомобилист» устроил перестрелку с «Металлургом», но уступил

«Автомобилист» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в домашнем матче. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:5 в пользу гостей.

«Автомобилист» первым открыл счет, играя в большинстве. Рид Бушу закатился в зону и отдал пас накатившему Кертису Волку, который с близкого расстояния забросил шайбу в ворота «Металлурга». Гости отыгрались еще до перерыва, и тоже в большинстве. Михаил Федоров забил в касание после розыгрыша с партнерами.

В самом конце второго периода «Магнитка» вышла вперед благодаря голу Робина Пресса. А в третьей двадцатиминутке случилась настоящая голевая перестрелка. «Автомобилист» вышел заряженным после перерыва и почти сразу сравнял счет. Александр Шаров, вернувшийся на лед после травмы, забил с пятака – 2:2. Прошло чуть больше минуты, и «Металлург» вновь был впереди после точного броска Дерека Барака. Вскоре «Автомобилист» остался в меньшинстве, но все равно забил! Алексей Бывальцев подхватил отскочившую после атаки соперника шайбу, ускорился к чужим воротам пробил Илью Набокова кистевым броском.

Но последующие удаления подвели екатеринбуржцев. На 53-й минуте Роман Канцеров в большинстве забил четвертую шайбу. Через пару минут он же удалился, но хозяева не смогли воспользоваться шансом и большинство прошло впустую. В концовке матча на лавке штрафников оказался защитник «Автомобилиста». Екатеринбургский тренерский штаб рискнул и заменил вратаря на полевого – это привело к голу в пустые ворота хозяев. Счет стал 3:5 в пользу «Магнитки». Но все же «Автомобилист» не сдавался, и Артему Каштанову удалось сократить отставание за 13 секунд до сирены. Оставшегося времени, увы, не хватило для спасения. «Автомобилист» проиграл матч текущему лидеру чемпионата КХЛ и по-прежнему занимает четвертое место в Восточной конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

