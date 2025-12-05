«Автомобилист» с вратарем-дебютантом одержал 500-ю победу в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» уверенно обыграл «Северсталь» из Череповца со счетом 4:1 на домашнем льду. Это победа стала 500-й в КХЛ для «Автомобилиста». Кроме того, сегодня в составе хозяев дебютировал 21-летний вратарь Никита Новоселов, который отразил 35 бросков из 36. После матча команда выбрала его лучшим игроком.

Первый период прошел без голов, хотя обе команды и создавали опасные моменты. Результативной получилась вторая двадцатиминутка. Капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин открыл счет на 33-й минуте не без доли везения. Защитник отдавал передачу налево, но шайба срикошетила по клюшке соперника и угодила точно в ворота «Северстали» – 1:0. Вскоре отметился и другой ветеран екатеринбургской команды. Анатолий Голышев подкараулил отскок шайбы на пятаке и забил свой второй гол после возвращения.

Как ни старалась защита «Автомобилиста», но молодой вратарь команды не остался в дебютной игре «сухим». В концовке второго периода за подножку был удален Анатолий Голышев, а спустя еще минуту и Дмитрий Юдин за аналогичное нарушение. Хозяева остались втроем против пяти, и Данил Аймурзин мощным щелчком распечатал ворота Никиты Новоселова. Счет стал 2:1, в матче сохранялась интрига.

Третий период все расставил по местам. В самом начале Данил Романцев убежал к воротам «Северстали», и соперник вынуждено сфолил на нем. Судьи назначили штрафной буллит, который хладнокровно исполнил Рид Буше – 3:1. Спустя минуту защитник гостей совершил ошибку, отдав пас на клюшку Семена Кизимова, и нападающий «Автомобилиста» забил четвертый гол. В оставшееся время до сирены екатеринбуржцы сыграли строго в обороне и добились такой ценной победы. «Автомобилист» обыграл «Северсталь» впервые с 2022 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

