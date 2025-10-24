Анатолий Голышев – о возвращении в КХЛ: «Очень рад, очень скучал по всему этому»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о том, что он чувствует, вернувшись на лед. 30-летний хоккеист отбыл полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и вчера впервые в этом сезоне сыграл в матче КХЛ. «Автомобилист» победил «Трактор» со счетом 5:3, а Голышев заработал «+1» в статистике полезности.

«Перед игрой был легкий мандраж, днем не мог уснуть, переживал. Но спустя две смены вкатился, почувствовал уверенность. Я кайфовал, скучал по всему этому. Очень рад, что вернулся. Ребята тепло встретили меня перед игрой, в команде меня очень поддерживали. Спасибо и болельщикам за поддержку. За время отсутствия я получил большое количество сообщений. Как проходило обжалование? Сначала было непонимание ситуации. Когда начали копать глубже, поняли, что мы правы. Было тяжело, когда ты полностью прав, а тебя обвиняют, и надо бегать и доказывать. Я все это копил в себе. А когда объявили вердикт, меня отпустило. Я обнял своего адвоката и прослезился. Трогательный момент для меня», – сказал Анатолий Голышев журналистам после игры.

Пока Голышев будет играть без капитанской нашивки. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин сообщил на пресс-конференции, что в этом сезоне в команде уже определен капитан (Никита Трямкин) и его ассистенты, поэтому решили не менять ничего на ходу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

