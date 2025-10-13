«Автомобилист» проиграл выездной матч против СКА из-за судейской ошибки

«Автомобилист» сегодня вечером потерпел поражение от СКА в выездном матче в Санкт-Петербурге. Команда Игоря Ларионова обыграла екатеринбургский клуб со счетом 2:1. Однако позже судейский комитет КХЛ сообщил, что второй гол СКА (ставший победным) был засчитан ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки.

«На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод», – говорится на сайте КХЛ.

До петербургского матча с «Автомобилистом» у СКА было шесть поражений подряд. У екатеринбургского клуба, напротив, была победная серия из шести матчей. В том числе, на прошлой неделе «Автомобилист» обыграл питерцев у себя дома.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

