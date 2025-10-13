российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 октября 2025, 23:56 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Автомобилист» проиграл выездной матч против СКА из-за судейской ошибки

фото: ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» сегодня вечером потерпел поражение от СКА в выездном матче в Санкт-Петербурге. Команда Игоря Ларионова обыграла екатеринбургский клуб со счетом 2:1. Однако позже судейский комитет КХЛ сообщил, что второй гол СКА (ставший победным) был засчитан ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки.

«На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод», – говорится на сайте КХЛ.

До петербургского матча с «Автомобилистом» у СКА было шесть поражений подряд. У екатеринбургского клуба, напротив, была победная серия из шести матчей. В том числе, на прошлой неделе «Автомобилист» обыграл питерцев у себя дома.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / ХК «Автомобилист»

Шестая победа подряд: «Автомобилист» всухую обыграл «Авангард» / «Автомобилист» одержал пятую победу подряд, одолев СКА дома / «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» на домашнем льду / Экс-капитану «Автомобилиста» сократили срок дисквалификации за допинг / «Автомобилист» проиграл дома «Нефтехимику» / «Автомобилист» отыгрался с 2:4 и победил «Спартак» по буллитам / «Автомобилист» начал сезон с поражения на выезде / Решение по допинг-кейсу Анатолия Голышева будет принято в середине сентября

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,