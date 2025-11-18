«Автомобилист» разгромил «Нефтехимик» в «пушистом» матче (ФОТО)

«Автомобилист» на домашнем льду в Екатеринбурге уверенно обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:3. Матч был посвящен поддержке бездомных животных, и болельщики с удовольствием приняли участие в благотворительности для пушистиков. Например, символическое вбрасывание шайбы на льду провела овчарка Шанель вместе с хозяйкой.

«Автомобилист» первым открыл счет в противостоянии с «Нефтехимиком». В середине стартового периода Роман Горбунов подхватил шайбу, закатился в зону с правого края и отдал диагональный пас Ярославу Бусыгину, который мощным кистевым броском отправил шайбу в сетку ворот соперника. Гости огрызнулись в большинстве – за несколько секунд до перерыва Герман Точилкин сыграл на добивании и сделал счет 1:1.

Но второй период стал ударным для екатеринбургской команды. Голевую феерию начал Максим Денежкин, забив на 27-й минуте. Спустя 40 секунд Артем Каштанов прорвался к воротам, переиграл вратаря и забросил третью шайбу. Игроки «Нефтехимика» явно растерялись от такого нокдауна, и «Автомобилист» начал добивать соперника. Еще через две минуты Денежкин оформил дубль. Тренер гостей взял тайм-аут и поменял вратаря: вместо Филлипа Долганова в игру вступил Ярослав Озолин. Но и он не смог остаться «сухим», Брукс Мэйсек подставил клюшку на пятаке и сделал счет 5:1 в пользу «Автомобилиста». Все же «Нефтехимик» смог отыграть одну шайбу до второго перерыва стараниями Евгения Митякина.

Гости не сдавались и в третьем периоде, пытаясь играть на контратаках. Но «Автомобилист» закрепил свое преимущество шестой шайбой – ее забил Рид Буше после ассиста Стефана Да Косты. «Нефтехимик» смог езе раз поразить ворота Владимира Галкина за минуту до сирены, но эта шайба уже ничего не решала. «Автомобилист» отпраздновал уверенную победу над прямым конкурентом в турнирной таблице.

«Здорово, что забили такие разные голы. Парни показали, что могут действовать разнообразно в атаке. В третьем периоде попросили сыграть строже, чтобы не было провалов, которые были до этого. Соперник очень здорово переходил из обороны в атаку. Самое главное, спасибо нашим болельщикам! Давно не были дома, провели много выездных матчей и очень рады вернуться на родную арену и победить сегодня!» – сказал после матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

