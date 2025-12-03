«Автомобилист» проиграл матч лидеру чемпионата КХЛ за 1,5 секунды до конца

«Автомобилист» на домашнем льду потерпел драматичное поражение от магнитогорского «Металлурга». Екатеринбуржцы вели в счете 3:0, затем 4:2, но из-за удалений растеряли все преимущество. Матч на «УГМК-Арене» завершился со счетом 5:6 в пользу гостей, победную шайбу «Магнитка» забросила, когда до финальной сирены оставалось 1,5 секунды.

В первом периоде обе команды показали зрелищный скоростной хоккей, но без забитых голов. Игра была плотной, с обилием силовых приемов – и как следствие с драками и удалениями. Во второй двадцатиминутке команды по привычке устроили перестрелку голами. «Автомобилист» за восемь минут забил три шайбы: отличились Джесси Блэкер, Брукс Мэйсек и Максим Осипов. А дальше хозяева начали хватать удаления, а «Металлург» воспользовался этой возможностью. В формате «пять на четыре» гости отыграли одну шайбу, гол забил Никита Михайлис. Спустя 40 секунд Александр Шаров получил пятиминутный штраф за удар клюшкой, но и «Магнитка» потеряла одного игрока на две минуты. В формате «четыре на четыре» гости снова забили – Владимир Ткачев замкнул пас партнера, а вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин не успел переместиться и закрыть пустой угол ворот. Вскоре случился и третий гол «Магнитки», но судьи его отменили после запроса видеопросмотра со стороны тренерского штаба «Автомобилиста». В оставшееся время до перерыва екатеринбуржцы сумели увеличить отрыв: Рид Буше оформил «гол в раздевалку», сделав счет 4:2 в пользу хозяев.

Третий период начался с жесткой борьбы. На первых минутах после силового приема получил повреждение Данил Романцев, он пополнил список травмированных форвардов «Автомобилиста» за матч (в нем уже были Да Коста и Денежкин после первого периода). Вскоре Кирилл Воробьев припечатал соперника у борта и сразу же ввязался в драку с другим игроком «Магнитки». Судьи наложили большой пятиминутный штраф на «Автомобилист», а Воробьев был удален до конца игры. В формате «4 на 4» Данила Паливко сократил отставание «Металлурга». Тренеры «Автомобилиста» вновь взяли видеопросмотр, но на этот раз гол не отменили, а екатеринбуржцы остались втроем против пяти. В большинстве Роман Канцеров сравнял счет – 4:4.

Несмотря на многочисленные потери, «Автомобилист» не сдавался. На 52-й минуте екатеринбургская команда снова повела – пятую шайбу забил Александр Шаров при розыгрыше численного преимущества. За три минуты до конца «Металлург» снова сравнял. Гол получился неожиданным: Дмитрий Силантьев просто бросил шайбу в чужую зону, а она срикошетила от защитника и попала точно в ворота «Автомобилиста». Финалом драмы стал шестой гол «Магнитки»: за три секунды до сирены хозяева проиграли вбрасывание в своей зоне и Робин Пресс оформил победу гостей.

