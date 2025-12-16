«Автомобилист» проиграл «Барысу» на старте домашней серии

«Автомобилист» вернулся на домашний лед после паузы в КХЛ – и сразу проиграл. Команда Николая Заварухина, идущая на четвертом месте Восточной конференции, потерпела поражение от «Барыса», который борется за попадание в плей-офф. Матч в «УГМК Арене» завершился со счетом 1:4 в пользу гостей.

В первом периоде зрители не увидели голов, хотя обе команды успели поиграл в большинстве. Несколько опасных моментов имел «Автомобилист», но они ни к чему не привели. Во второй двадцатиминутке хозяевам также выпал шанс поиграть в большинстве. Екатеринбуржцы его не использовали, зато «Барыс» сразу после этого организовал быструю контратаку и открыл счет – гол забил Семен Симонов. Незадолго до перерыва гости увеличили отрыв стараниями Майкла Веккьоне до 0:2.

В третьем периоде «Автомобилисту», наконец, удалось реализовать большинство. Артем Каштанов отдал передачу на Рида Буше, который вывел Максима Осипова на ударную позицию и тот в касание забил. Но радость екатеринбуржцев была недолгой. Меньше минуты понадобилось «Барысу», чтобы восстановить преимущество в две шайбы. Третий гол казахской команды забил Симонов, бросив от синей линии. В последние минуты «Автомобилист» заменил вратаря на шестового полевого игрока и получил четвертый гол в пустые ворота. Шайба отскочила от борта и на добивании быстрее оказался Макс Уиллман.

«Сегодня плохо ходила шайба, были неточные передачи. Индивидуальные ошибки привели к голам. Командные действия не получались, и именно это сказалось на результате матча. Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что команда провела сегодня такой невзрачный матч. Был разговор с парнями в раздевалке, что нельзя так действовать, особенно в домашних играх», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

