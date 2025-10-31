«Автомобилист» разгромил «Сибирь» на домашней арене

«Автомобилист» одержал крупную победу над «Сибирью» в домашнем матче в Екатеринбурге. Встреча на льду «УГМК Арены» завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. Трибуны были полными – болельщики екатеринбургской хоккейной команды отмечали к тому же День автомобилиста.

По традиции клуб устроил для зрителей предматчевое шоу, а шайбу на лед доставила радиоуправляемая красная машинка. К радости фанатов, игра тоже складывалась удачно для «Автомобилиста». Екатеринбуржцы первыми открыли счет в середине стартового периода, играя в большинстве «5 на 3». Шайбу забросил Джесси Блэкер. Но в самом начале второй двадцатиминутки «Сибирь» отыгралась, и тоже в большинстве. Егор Аланов отправил шайбу мощным щелчком в ворота Владимира Галкина.

После этого «Автомобилист» стал агрессивнее атаковать и выдал ударный отрезок: за 2,5 минуты хозяева забросили три шайбы! Отличились Максим Денежкин, Артем Каштанов и Кертис Волк. Игроки «Сибири» раз за разом проваливали оборону, и к концу периода «Автомобилист» забросил пятую шайбу: Рид Буше и Брукс Мэйсек устроили перепасовку перед воротами соперника, и последний оформил гол.

В третьем периоде гости пытались вяло сопротивляться, и «Автомобилист» без особого труда довел счет до разгромного. Дублем отметился Роман Горбунов, причем седьмая шайба влетела в ворота «Сибири» на последней секунде. В этот момент вся арена уже была на ногах, а болельщики пускали волну по трибунам. 7:1 – пока самая крупная победа «Автомобилиста» в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

