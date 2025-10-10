Шестая победа подряд: «Автомобилист» всухую обыграл «Авангард»

«Автомобилист» одержал уверенную победу над омским «Авангардом» со счетом 3:0. Домашний матч собрал полные трибуны «УГМК Арены» – первый аншлаг этого хоккейного сезона в Екатеринбурге.

«Автомобилист» с первых минут попал под прессинг соперника, но хозяева не растерялись и отвечали острыми контратаками. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Данил Романцев получил точный пас от Артема Каштанова на синей линии и сходу бросил шайбу – и попал в правый угол ворот над ловушкой вратаря «Авангарда». В концовке стартового периода «Автомобилист» удвоил преимущество. Екатеринбуржцы получили большинство и реализовали его всего за 22 секунды. Кертис Волк, вернувшийся на лед после травмы, отдал голевой пас Джесси Блэкеру, и защитник мощным броском отправил шайбу в сетку ворот – 2:0.

Во втором периоде хозяевам пришлось нелегко. «Авангард» усилил натиск, вынуждая игроков «Автомобилиста» совершать ошибки и удаляться. На 28-й минуте екатеринбуржцы остались втроем против пятерых соперников, но успешно отборонялись. А в концовке периода Ярослав Бусыгин получил четырехминутный штраф, но и в этой ситуации хозяева выстояли. «Авангард» в два раза перебросал «Автомобилист» (16-7), но счет на табло остался неизменным.

В третьем периоде екатеринбуржцы бросили все силы на оборону, даже не пытаясь атаковать соперника. Но у «Авангарда» ничего не получалось – со всеми бросками справлялся вратарь Владимир Галкин. За четыре минуты до сирены омичи заменили своего вратаря на шестого полевого, и Максим Денежкин отправил третью шайбу в пустые ворота. Это шестая победа подряд «Автомобилиста» в регулярном чемпионате. Екатеринбургский клуб занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

