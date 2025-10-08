«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, одолев СКА дома

ХК «Автомобилист» в овертайме переиграл петербургский СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ. Встреча соперников на льду УГМК-Арены завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Для «Автомобилиста» матч складывался непросто. В первом периоде Рид Буше выходил на ворота соперника «1 в 1», и его сбил с ног защитник. Судья назначил штрафной буллит, но нападающий «Автомобилиста» не реализовал его. Во втором периоде СКА перехватил инициативу и к середине матча запер екатеринбуржцев в собственной зоне. Серия ошибок защитников «Автомобилиста» привела к голу в ворота Евгения Аликина – шайбу в пустой угол забросил Сергей Сапего.



И все же хозяева смогли переломить неудачно складывающийся отрезок игры. Незадолго до перерыва ситуация перевернулась, и уже «Автомобилист» начал прессинговать в зоне СКА, заработав большинство. Численное преимущество реализовал Егор Черников – счет стал 1:1. Таким же он оставался и весь третий период. Победителя матча выявил овертайм. Тройка «Автомобилиста» перехватила шайбу после атаки СКА, Черников отдал пас на Романа Горбунова, и нападающий не оставил шансов вратарю питерцев. Екатеринбургский клуб одержал пятую победу подряд, несмотря на потери в составе. Сейчас в лазарете находятся семь основных игроков команды, в том числе три легионера. Их заменяют молодые игроки из «Авто» и «Горняка».

«Такой матч на жилах, можно так сказать – тяжелый матч с хорошим соперником. Перед игрой мы с ребятами разговаривали в раздевалке, попросили их выйти как команда, которая играет друг за друга – во главе не «я», а помощь партнеру. И сегодня они молодцы – сыграли друг за друга. Очень рады победе над хорошим, сильным соперником», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube