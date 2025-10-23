«Автомобилист» победил «Трактор» в первой игре Голышева после возвращения

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Трактором» на домашнем льду со счетом 5:3. Матч «уральского дерби» на УГМК-Арене собрал более 12 тысяч зрителей. И не зря, впервые в этом сезоне к команде присоединился Анатолий Голышев, который отбыл полугодовую дисквалификацию. Болельщики на фан-секторе развернули баннер «С возвращением, Толя!», чтобы поприветствовать любимого игрока.

Впрочем, игра для «Автомобилиста» началась неудачно. «Трактор» забил в первой же смене: после передачи партнера Руслан Агламзянов мощным щелком отправил шайбу в ворота Владимира Галкина. Долгое время хозяева не могли справиться с атаками челябинцев, и только во втором периоде им удалось переломить ход встречи. В самом начале двадцатиминутке гол забил Кертис Волк, но судьи отменили его после видеопросмотра – был пас рукой. «Автомобилист» не сбавлял оборотов, и к середине матча это принесло результат. Ярослав Бусыгин отдал пас под бросок Денежкину, а после сам добил шайбу в ворота и сравнял счет – 1:1.

Вскоре после этого «Трактор» лишился основного защитника: Григорий Дронов намеренно сбил арбитра с ног и был удален до конца матча. «Автомобилист» воспользовался ошибками в обороне соперника, и забил второй гол. Автором шайбы стал Джесси Блэкер. Боевой настрой екатеринбуржцы сохранили и после перерыва. Брукс Мэйсек перехватил пас соперника и устремился в чужую зону, к атаке присоединился Роман Горбунов и Стефан Да Коста, после перепасовки француз обманным движением обхитрил вратаря «Трактора» и завел шайбу в ворота – 3:1!

Однако челябинцы не сдавались, и концовка матча превратилась в триллер. На 54-й минуте Михаил Григоренко сократил отставание в счете, удачно подставив клюшку на чужом пятаке. За 3,5 минуты до сирены «Трактор» заменил вратаря на шестового полевого игрока. «Автомобилист» почти сразу забил в пустые ворота – это сделал Никита Шашков. Игра продолжилась в формате «6 на 5», и гости все же добились своего: Андрей Светлаков забросил третью шайбу «Трактора». Но вслед за этим Бусыгин оформил дубль броском по пустым воротам и установил окончательный счет в матче – 5:3. Теперь в противостоянии «уральского дерби» в КХЛ счет стал равным: у каждого соперника по одной победе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

