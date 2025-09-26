Экс-капитану «Автомобилиста» сократили срок дисквалификации за допинг

Экс-капитану «Автомобилиста» Анатолию Голышеву сократили срок дисквалификации за допинг – с двух лет до полугода. Таким образом, наказание истекает уже в октябре, с 18 числа он сможет снова заниматься спортом профессионально, а значит, выйти на лед в составе екатеринбургской команды. «В октябре увидимся. Спасибо, команда», – прокомментировал сам Голышев.

Напомним, в апрельской допинг-пробе Голышева был обнаружен псевдоэфедрин, который входит в состав в том числе препаратов против простуды и гриппа, однако одновременно вещество относят к группе стимуляторов. В марте в команде «Автомобилиста» была вспышка вируса, и несколько игроков, в том числе Голышев, пропускали игры по состоянию здоровья.

Екатеринбург, Елена Сычева

