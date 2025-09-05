Решение по допинг-кейсу Анатолия Голышева будет принято в середине сентября

Решение антидопинговой комиссии по делу игрока ХК «Автомобилист» Анатолия Голышева будет принято в середине сентября. Об этом сообщил директор екатеринбургского хоккейного клуба Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции.

30-летний Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу в конце марта после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Об его временном отстранении стало известно в апреле 2025 года уже после вылета «Автомобилиста» в первом раунде Кубка Гагарина. По данным издания «Советский спорт», в пробе Голышева был обнаружен псевдоэфедрин. Это вещество входит, в том числе в состав препаратов против простуды и гриппа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит псевдоэфедрин к классу стимуляторов. Стоит отметить, что в марте в составе «Автомобилиста» была вспышка вируса, и несколько игроков, в том числе Голышев, пропускали игры по состоянию здоровья.

«Я всегда был за честный спорт, и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно.

Принимал препараты только по медицинской необходимости. Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня быть в данный момент без команды и держать себя в руках как морально, так и физически. Мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. Я и мои представители уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего», – написал ранее Анатолий Голышев в личном телеграм-канале.

Напомним, Голышев принимал участие в звездном матче Павла Дацюка, который состоялся 30 августа на «УГМК-Арене».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

