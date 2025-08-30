Это было легендарно: Павел Дацюк сыграл прощальный матч вместе со звездами мирового хоккея в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге состоялся The Magic Game – прощальный матч Павла Дацюка. Прославленный хоккеист завершил профессиональную карьеру в 2021 году, но снова вернулся на лед на один вечер, чтобы сыграть вместе с не менее легендарными друзьями.

Грандиозное шоу проходило на «УГМК Арене» при заполненных 12-тысячных трибунах. Матч предварял ледовый спектакль о карьере Павла Дацюка – от мечты маленького мальчика до достижения вершин мирового хоккея. В НХЛ Дацюка прозвали Magic Man за креативное мышление и мастерство, которое ошеломляло соперников и партнеров по команде. Волшебник повторил на льду свои самые знаменитые голы, а оригиналы зрители могли наблюдать на большом кубе. В заключительной сцене Павел Дацюк трогательно давал наставления своему сыну: «Двери к мечтам открывает каждодневная работа над собой».

«Самые запоминающиеся моменты в моей карьере… Наверное, когда было тяжело, какие-то травмы, неудачи, и нужно было пройти через это. Вокруг были единомышленники, товарищи, которые помогали, толкали вперед, чтобы преодолеть вот эти трудности. Голы – это моментальная радость, но она забывается. А вот когда было тяжело, я все близко принимал к себе. И были опытные ребята в команде, которые объясняли, что все не так, как пишут в газетах», – поделился Павел Дацюк на предматчевой пресс-конференции.

После театрализованного представления началась игра, в которой количество хоккейных легенд просто зашкаливало. К Павлу Дацюку в составе команды «красных» присоединились Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Валерий Каменских, а ворота защищал Николай Хабибуллин. Против них вышли «белые», в составе которых были Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Кирилл Капризов, Никита Гусев, Кирилл Марченко, а вратарем выступил Василий Кошечкин. Также в праздничном матче приняли участие звездные игроки «Автомобилиста» – Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев и Никита Трямкин.

Игра продлилась символичные 43 минуты – именно в 43 года Павел Дацюк сыграл последний официальный матч за «Автомобилист» в плей-офф КХЛ. На радость зрителям, голов было много и разных. По хет-трику оформили Овечкин и Ковальчук, а сам виновник торжества забил дважды. Итоговый счет «волшебного» матча – 13:8 в пользу команды Павла Дацюка. В финале хоккеисты сделали общую фотографию, а болельщики устроили громкие овации «легенде №13».

«Мне очень понравился праздник. Была дружеская, классная атмосфера, веселье на скамейке. Зрители нас очень поддерживали. Я еще не прочувствовал, что это прощальная игра. Наверное, потом дойдет. Что дальше? Новый матч, новый бой, только на другом поле. И мне, и всем нам нужно многое сделать. Много целей поставлено. Будем бороться, как и раньше на льду. Все только начинается», – сказал Павел Дацюк журналистам после игры.

Дацюк входит в «Тройной золотой клуб», в котором состоят всего 30 хоккеистов из пяти стран. Уральский спортсмен был дважды обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), выигрывал чемпионат мира (2012) и золото Олимпийских Игр (2018). Также в его коллекции трофеев есть Кубок Гагарина (2017). Павел Дацюк вошел в список 100 величайших игроков в истории НХЛ, а в 2022 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

