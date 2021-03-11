«Автомобилист» проиграл пятый матч «Авангарду» и вылетел из плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» закончил выступление в сезоне КХЛ. Накануне вечером в подмосковной Балашихе уральцы усутупили «Авангарду» в пятом матче серии плей-офф со счетом 1:3. Омская команда выиграла 1/8 Кубка Гагарина с общим итогом 4-1.

«Автомобилист», как и в предыдущих матчах серии, первым забил гол. На 6-й минуте отличился капитан команды Павел Дацюк при розыгрыше большинства. Вскоре екатеринбуржцы получили шанс упрочить свое преимущество, но так и не воспользовались им. Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук применил жесткий силовой прием против защитника «Автомобилиста» Александра Щемерова и был удален до конца игры. Уральцы играли в большинстве пять минут, но за это время не смогли забить в ворота омичей. «Авангард» отыгрался и вышел вперед во втором периоде: три шайбы подряд забили Сергей Толчинский (в большинстве), Иржи Секач и Алексей Береглазов. В третьей двадцатиминутке хозяева ушли в оборону, которую, как ни старался «Автомобилист», взломать не удалось. Потерпев четвертое поражение в серии плей-офф, екатеринбуржцы покидают розыгрыш Кубка Гагарина.

«Это была очень близкая и равная серия. Конечно нам нужно было из двух домашних матчей брать оба. Мы победили только в одном. Соперник доказал, насколько опасно его большинство, и прекрасно им пользовался», – прокомментировал итоги плей-офф главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Он также рассказал о своих впечатлениях от первого сезона работы в Континентальной хоккейной лиге. «Я узнал, насколько КХЛ хорошая лига, как много здесь сильных игроков и тренеров, страстных болельщиков. В условиях пандемии это был необычный сезон. Надеюсь, следующий год будет уже более привычным. «Автомобилист» вернется более сильным в следующем сезоне. Надеюсь, я продолжу работу в клубе», – заявил Питерс.

Матч в Балашихе, возможно, стал последним в игровой карьере 42-летнего нападающего Павла Дацюка. Но сам хоккеист не спешит раскрывать планы на будущее.

«Не знаю, где поставить запятую во фразе «уйти нельзя остаться». Где хотите, там и ставьте. Должно пройти какое-то время. Сейчас не хочу об этом думать. Сезон был интересный. У нас было много волн: то хорошо играли, то ужасно. Концовка была кошмарная, много проиграли. Не знаю, с чем это связано. В предыдущем матче мы вели 3:1, но проиграли. Это был переломный момент. Я рад за Ковальчука, что он принес команде пользу. Но на льду друзей нет. Когда приходит плей-офф – это другие эмоции. Каждый игрок отдает себя по максимуму. Разочарования от двух сезонов в Екатеринбурге точно нет. Есть недовольство собой. Хоккей – командная игра. Не всегда получается то, что лично хочешь. Существуют обстоятельства. Нет времени разочаровываться», – сказал Дацюк на послематчевой пресс-конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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