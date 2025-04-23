Капитан ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу

Капитан ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев временно отстранен за положительную допинг-пробу, сданную после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе ХК «Автомобилист» косвенно подтвердили информацию. «На основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны анти-допинговых органов», – говорится в официальном сообщении екатеринбургского клуба.

30-летний Анатолий Голышев выступает за «Автомобилист» с 2013 года, в сезоне 2024/2025 он получил капитанскую нашивку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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