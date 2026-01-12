«Автомобилист» одержал первую победу в 2026 году

ХК «Автомобилист» на домашнем льду обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 2:1. Победитель непростого матча определился только в овертайме.

Екатеринбургский клуб перед домашней серией усилился звездным новичком – буквально на днях в «Автомобилист» перешел Даниэль Спронг из ЦСКА. Но начало игры у хозяев вышло блеклым. «Барыс» больше прессинговал и создавал угрозы для вратаря Евгения Аликина, но екатеринбуржцам удавалось отбиться. Ситуация изменилась лишь в середине второго периода. Рид Буше сохранил шайбу в чужой зоне и отдал пас на Анатолия Голышева, а тот нашел передачей Стефана Да Косту. Француз переиграл вратаря «Барыса» и открыл счет в матче – 1:0. Игра оживилась, обе команды обменивались острыми атаками, и гости все же смогли отыграться. На 36-й минуте Джейк Масси бросил в створ ворот «Автомобилиста», защитник Максим Осипов блокировал удар, но шайба отскочила в центр прямо к Тайсу Томпсону, который кистевым броском забил гол.

Счет 1:1 сохранился и в третьем периоде, хотя ближе к концу двадцатиминутки «Автомобилист» имел несколько шансов забить победную шайбу. Но это дело пришлось отложить до овертайме. В дополнительное время Евгений Аликин несколько раз спас свою команду, а хозяева создали всего один опасный, но результативный момент – Да Коста запутал защитников «Барыса» и отдал точный пас на Ярослава Бусыгина, который поставил победную точку в матче.

«После трех выездных матчей, в которых мы выступили совсем неудачно, получилась такая нервозная игра, где много было брака. Рады победе – первая победа в новом году. Парни здорово отработали в меньшинстве, Женя Аликин помог в нужные моменты. Не хватало сегодня таких командных действий, много неточных передач было – есть резерв в этом, в командной игре. Спасибо нашим болельщикам. Поддержка нам сегодня очень нужна была. Хотел бы поблагодарить их за это!» – отметил на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

