Седьмая победа «Автомобилиста» подряд: обыграли «Локомотив» в день рождения «УГМК Арены»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над ярославским «Локомотивом» на домашнем льду. Матч в завершился со счетом 4:1. Игра была посвящена годовщине открытия в Екатеринбурге «УГМК Арены». На «день рождения» стадиона болельщиков угощали праздничным тортом, а самым активным зрителям вручали подарки с клубной символикой.

Уральские хоккеисты тоже подарили праздник домашней арене. Хотя в начале матча «Автомобилист» долго не мог подобрать ключи к «Локомотиву». Ярославцы гораздо чаще атаковали и проверяли екатеринбургского голкипера Евгения Аликина. На 13-й минуте гости открыли счет: Максим Шалунов на пятаке сходу запустил шайбу в сетку ворот. Отыграться хозяевам удалось на исходе первого периода. Даниэль Спронг отдал шикарный пас Семену Кизимову, который в одиночку убежал к чужим воротам и пробил Алексея Мельничука – 1:1.

На старте второго периода «Автомобилист» получил возможность поиграть почти две минуты в формате «5 на 3». Но большинство не задалось, так что тренерскому штабу екатеринбуржцев даже пришлось взять таймаут. После паузы хозяева все-таки реализовали численное преимущество: Никита Трямкин отдал пас под бросок и Спронг с размаху забил вторую шайбу в ворота «Локомотива». После этого уральцы создали еще несколько опасных моментов, в одном из них гостей спасла только штанга. Концовка периода получилась эмоциональной. Судьи удалили Романа Горбунова за тычок соперника, который драматично упал на лед. Арена взорвалась криками «симулянт» и свистом, но судьи были неумолимы. «Автомобилист» остался в меньшинстве, которое перешло в третий период, и довольно спокойно отбился.

Развязка матча наступила в последней десятиминутке. «Локомотив» действовал очень агрессивно, и хозяевам приходилось самоотверженно обороняться. Несколько раз команду выручал Евгений Аликин. На 58-й минуте «Локомотив» заменил вратаря на шестого полевого игрока и почти сразу получил гол в пустые ворота – Максим Денежкин сделал аккуратный наброс из своей зоны и шайба попала точно в сетку. А затем и Даниэль Спронг забил четвертый гол в пустые. «Летучий голландец» (такое прозвище получил легионер в Екатеринбурге) набирает очки в девятом матче подряд, сегодня он оформил 2+1.

«Автомобилист» продолжил победную серию, обыграв соперника в седьмом матче подряд. Сейчас екатеринбургская команда занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, обеспечив себе домашний старт в плей-офф. До конца регулярного чемпионата остается четыре игры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

