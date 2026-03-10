«Автомобилист» начнет серию плей-офф у себя дома

ХК «Автомобилист» за пять матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ гарантировал себе старт в плей-офф Кубка Гагарина на домашней арене. Екатеринбургский клуб сейчас находится на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, в активе «Автомобилиста» 80 очков после 63 игр. Идущий следом «Салават Юлаев» имеет на 10 баллов меньше, то есть уже математически не сможет подняться выше.

Команда Николая Заварухина одержала шесть побед подряд. «Автомобилисту» предстоит сыграть еще два домашних матча: 11 марта против «Локомотива» и 14 марта против ЦСКА. Остаток регулярного чемпионата екатеринбуржцы проведут на выезде, где встретятся с «Металлургом», «Шанхайскими драконами» и минским «Динамо».

Даты первого раунда плей-офф для «Автомобилиста» уже определены: 23 и 24 марта команда сыграет на «УГМК Арене», 27 и 29 марта проведет гостевые матчи. При необходимости 31 марта состоится домашняя игра, 2 апреля – гостевая, 4 апреля – домашняя. Соперник «Автомобилиста» в 1/8 финала Кубка Гагарина пока неизвестен. Напомним, серия плей-офф идет до четырех победы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

