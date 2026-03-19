Сегодня стартует продажа билетов на матчи «Автомобилиста» в плей-офф

ХК «Автомобилист» сегодня, 19 марта, в 20:00 открывает свободную продажу билетов на первые домашние матчи в Кубке Гагарина – 2026. Игры состоятся 23 и 25 марта на «УГМК Арене».

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба ticket.hc-avto.ru. К покупке будут доступны места, не занятые владельцами абонементов (у них приоритетное право выкупа). 21 марта после 20:00 в свободную онлайн-продажу поступят все места владельцев абонементов, которые останутся невыкупленными, сообщили в екатеринбургском клубе.

Билеты на игры плей-офф стоят дороже. Цены на места варьируются от 1200 до 4300 рублей в зависимости от места на ледовой арене.

В первом раунде Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева». Команды заняли 4-е и 5-е места в Восточной конференции КХЛ соответственно. «Автомобилист» обеспечил себе домашний старт серии, которая длится до четырех побед. 27 и 29 марта екатеринбургская команда проведет гостевые матчи. При необходимости 31 марта состоится домашняя игра, 2 апреля – гостевая, 4 апреля – домашняя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube