Четверг, 19 марта 2026, 15:56 мск

Сегодня стартует продажа билетов на матчи «Автомобилиста» в плей-офф

Фото: ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» сегодня, 19 марта, в 20:00 открывает свободную продажу билетов на первые домашние матчи в Кубке Гагарина – 2026. Игры состоятся 23 и 25 марта на «УГМК Арене».

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба ticket.hc-avto.ru. К покупке будут доступны места, не занятые владельцами абонементов (у них приоритетное право выкупа). 21 марта после 20:00 в свободную онлайн-продажу поступят все места владельцев абонементов, которые останутся невыкупленными, сообщили в екатеринбургском клубе.

Билеты на игры плей-офф стоят дороже. Цены на места варьируются от 1200 до 4300 рублей в зависимости от места на ледовой арене.

В первом раунде Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева». Команды заняли 4-е и 5-е места в Восточной конференции КХЛ соответственно. «Автомобилист» обеспечил себе домашний старт серии, которая длится до четырех побед. 27 и 29 марта екатеринбургская команда проведет гостевые матчи. При необходимости 31 марта состоится домашняя игра, 2 апреля – гостевая, 4 апреля – домашняя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

«Автомобилист» уступил ЦСКА в последнем домашнем матче перед плей-офф / Седьмая победа «Автомобилиста» подряд: обыграли «Локомотив» в день рождения «УГМК Арены» / «Автомобилист» начнет серию плей-офф у себя дома / «Автомобилист» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» / «Автомобилист» одержал уверенную домашнюю победу над «Авангардом» / «Автомобилист» обыграл «Драконов» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина (ФОТО) / «Автомобилист» проиграл домашний матч аутсайдеру КХЛ. Фанаты кричали: «Что происходит?» / «Автомобилист» разгромил лидера КХЛ со счетом 8:1

