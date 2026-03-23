«Автомобилист» начал плей-офф с победы: драки, голы Спронга и рок-н-ролл

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Игра прошла в Екатеринбурге на «УГМК Арене» в стиле рок-концерта: болельщики на трибунах пели, а хоккеисты на льду дрались и сражались. Все завершилось счетом 2:0 в пользу хозяев.

В этом сезоне «Автомобилист» проводит плей-офф в КХЛ под девизом «Рок-аккорд этой весны». Так екатеринбургский клуб поддержал 40-летие Свердловского рок-клуба и добавил драйва играм на вылет. Предматчевое световое шоу на арене прогремело строчкой из «Наутилуса Помпилиуса»: «Скованные одной цепью, связанные одной целью», а талисман «Автомобилиста» лось Автик обзавелся электрогитарой.

Но самое главное происходило на льду. На старте первого периода соперники играли скорее осторожно, хотя напряжение возрастало с каждой минутой. Игроки боролись за каждый отскок шайбы и проверяли вратарей. Первый эмоциональный взрыв случился на 15-й минуте. Максим Денежкин получил удаление за удар коленом соперника, и моментально у бортика вспыхнула стычка. В результате на скамейку штрафников отправились еще два игрока. Но «Автомобилист» совсем недолго играл в меньшинстве, потому что следом штрафными санкциями были наказаны игроки «Салавата» за неаккуратные действия. В итоге екатеринбуржцы даже получили возможность поиграть в формате «5 на 3» в течение полуминуты, но не добились успеха.

Зато «Автомобилист» ярко начал второй период. Хозяева провели очень быструю контратаку, которую завершил мощным броском Даниэль Спронг – 1:0! Спустя еще две минуты «летучий голландец» из Екатеринбурга оформил дубль. В чужой зоне Александр Шаров выиграл вбрасывание и отдал шайбу стоящему позади партнеру, Спронг выдержал паузу и зарядил точно в верхний угол ворот. Вратарь «Салавата» Семен Вязовой только развел руками от разочарования – момента броска он даже не увидел.

Вскоре вновь посыпались обоюдные удаления, а за ними и зрелищная драка: на льду сцепились Джек Родуолд и Роман Горбунов. К всеобщему восторгу домашних трибун, Горбунов вышел из этой схватки победителем. Игра стала жестче, хоккеисты активно шли в силовые приемы – новые стычки были неизбежны. В третьем периоде произошел странный эпизод: на вбрасывании Евгений Кузнецов въехал плечом в игрока «Автомобилиста». Судьи сначала взяли просмотр момента на потенциально большой штраф уфимскому нападающему, а затем отменили удаление.



Хозяева постепенно перешли на удержание счета, чем воспользовался «Салават». Уфимцы все чаще добирались до ворот «Автомобилиста», но Владимир Галкин играл надежно, а защитники самоотверженно блокировали броски. А одном из моментов снова вспыхнула драка, на этот раз перчатки сбросили Семен Кизимов и Девин Броссо. После поединка Кизимов вскинул руки, заводя публику – трибуны ответили ему одобрительным ревом. В последнюю минуту матча «Салават» пытался сыграть вшестером с пустыми воротами, но «Автомобилист» грамотно оборонялся и оставил за собой матч №1 первого раунда. Екатеринбуржцы повели 1:0 в серии плей-офф.

«Были небольшие переживания, что команда будет скованной – первый матч плей-офф, домашняя арена. Важно было, чтобы эмоции не захлестнули. Понятно, что много борьбы было в этом матче, драки. Понравилось, что парни постояли за себя, постояли за команду. Даже те парни, которые не всегда дерутся у нас, здорово проявили характер. И основной момент, наверное, это второй период, забитые голы. Где-то, наверное, в третьем периоде больше инициатива была у соперника, но мы хорошо оборонялись и выиграли этот первый матч серии», – отметил на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Матч №2 между соперниками состоится 25 марта также в Екатеринбурге. Серия плей-офф длится до четырех побед.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

