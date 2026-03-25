«Автомобилист» проиграл «Салавату» матч №2. Счет в серии сравнялся

«Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

В первом периоде обе команды снова играли осторожно. Между хоккеистами вспыхивали небольшие стычки, но такого эмоционального накала, как в первой игре, уже не было. На 17-й минуте «Автомобилист» получил удаление за подножку, и «Салават Юлаев» реализовал большинство. Шайбу, которая оказалась единственной в этом матче, забросил Егор Сучков. После пропущенного года екатеринбуржцы словно проснулись и стали чаще атаковать. На последней минуте до перерыва Даниэль Спронг мог сравнять, но вратарь «Салавата» справился с его броском.

Гости не сбавляли оборотов и во втором периоде, «Автомобилисту» приходилось постоянно отбиваться от контратак соперника. Лишь к середине матча хозяева стали по-настоящему угрожать чужим воротам, и в одном из моментов «Салават» спасла только перекладина. Еще один шанс отыграться был у «Автомобилиста» в начале третьего периода, когда игрок «Салавата» отправился в штрафной бокс. Но розыгрыш большинства у екатеринбуржцев не получился. В концовке матча команды и вовсе перешли на игру без средней зоны, обоюдные атаки сыпались одна за другой. На последней минуте «Автомобилист» пытался спасти матч вшестером, но уфимцы успешно отбрасывались. В итоге – минимальная победа гостей. Счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина становится равным 1-1.

«В двух периодах, я считаю, мы слабо сыграли в атаке – много было потерь на синих линиях. Наверное, это основное. Давали сопернику хорошие контратаки производить. Только в третьем периоде более-менее начало в атаке получаться, была угроза воротам. Вроде посмотришь по статистике – матч равный по броскам, но соперник оказался где-то удачливей в концовке, здорово отоборонялся, а мы не смогли реализовать свои моменты, которых было на сегодня мало. Я не скажу, что повлиял фактор первой забитой шайбы. К третьему периоду команда заиграла и были моменты», – прокомментировал на пресс-конференции главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

Следующие два матча плей-офф пройдут в Уфе. В Екатеринбурге состоится матч №5, он пройдет 31 марта на «УГМК Арене». Билеты в продажу поступят уже завтра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

