Пятница, 27 марта 2026, 11:50 мск

Гостевые матчи «Автомобилиста» в плей-офф покажут в торговых центрах

«Автомобилист» сегодня продолжит противостояние с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде Кубка Гагарина. Екатеринбургская команда проведет две гостевые игры в Уфе – 27 и 29 марта.

Для болельщиков в Екатеринбурге будут организованы фан-зоны на фудкорте ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) и амфитеатре ТРЦ «Веер Молл» (пр. Космонавтов, 108д). Вход для всех желающих свободный. «В программе просмотр матча на большом экране, веселая развлекательная программа с ведущим и выступления группы поддержки. Начинать будем за полчаса до матчей. Можно кричать, хлопать, переживать – главное, чувствовать себя частью команды!» – рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Напомним, счет в серии плей-офф равный – 1:1. В первом матче «Автомобилист» одержал уверенную победу, во втором – уступил в одну шайбу. Раунд длится до четырех побед одной из команд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

