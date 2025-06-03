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ХК «Автомобилист» подписал американского нападающего Рида Буше

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с нападающим Ридом Буше – одним из лучших снайперов КХЛ последних лет. Соглашение рассчитано на один сезон.

Американскому форварду 31 год. Буше переехал в Россию летом 2020 года, пополнив состав омского «Авангарда». В первом же сезоне в КХЛ легионер стал обладателем Кубка Гагарина. В том чемпионате он провел 72 матча, набрал 65 (32+33) очков, включая 17 (8+9) очков в плей-офф, и был признан лучшим нападающим Кубка Гагарина. В сезоне 2021/22 Буше выступал за ярославский «Локомотив» – 27 (12+15) очков в 46 матчах. Затем форвард вновь вернулся в «Авангард», где играл на протяжении трех сезонов до перехода в «Автомобилист».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/24 Буше забросил 44 шайбы в 64 матчах, став лучшим снайпером турнира. В прошлом сезоне Рид набрал 57 (33+24) очков и стал лучшим бомбардиром «Авангарда».

Всего в КХЛ Буше провел 337 матчей, набирая чуть менее одного результативного балла в среднем за игру. В его активе 308 очков – 170 голов и 138 результативных передач, при показателе полезности +50, приводит статистику новичка пресс-служба «Автомобилиста».

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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